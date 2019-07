Anche oggi venerdi 26 luglio, riflettori accesi sull’Italia ai Mondiali di nuoto di Gwangju 2019. In una giornata dove gli azzurri parevano solo concentrati nelle prove preliminari del mattino (dove comunque abbiamo ricevuto ottimi riscontri da Panziera e Quadarella) ecco che sono stati gli uomini a regalarci una nuova emozione, centrando l’ingresso in finale della staffetta 4×200 m stile libero maschile. Filippo Megli, Matteo Ciampi. Stefano Ballo e Stefano di Cola infatti ci hanno fatto davvero entusiasmare questa mattina, strappando senza alcuna fatica il pass per la finale, che ricordiamo subito, è stata messa in programma oggi per i Mondiali di nuoto alle ore 14,42 italiane (ma saranno le ore 21.46 in Corea del sud) Sarà quindi l’ultima gara del programma serale della giornata odierna. Dovremo quindi soffrire un po’ l’attesa, ma alla fine la gioia potrebbe essere davvero grande, visto che il podio, se non l’oro, pare alla portata della nostra staffetta 4×200 m stile libero.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA SAFFETTA 4X200 M STIL LIBERO CON L’ITALIA

La diretta tv della finale della staffetta 4×200 m stile libero ai Mondiali nuoto 2019 si potrà seguire su Rai Sport o Rai Sport + (rispettivamente ai numeri 57 e 58 del televisore), ovvero i due canali che danno ampio risalto alla competizione di Gwangju. Appuntamento dunque in chiaro per tutti, mentre in assenza di una televisione si potrà comunque usufruire del servizio di diretta streaming video che la stessa emittente fornisce: basterà dotarsi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e visitare senza costi aggiuntivi il sito www.rai.play.it. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO SU RAIPLAY

DIRETTA FINALE STAFFETTA 4×200 M STILE LIBERO: LE BATTERIE

Siamo dunque in attesa di poter vedere in vasca a Gwangju la finale della staffetta maschile 4×200 m stile libero e chiaramente, come detto prima, vi è grande attesa per la prova dell’Italia, specialmente dopo quanto fatto questa mattina nelle batterie di qualificazione. Gli azzurri infatti hanno davvero dato il massimo e pure hanno strappato il pass per la gara per le medaglie di oggi con il primo tempo in assoluto. Megli, Ciampi, Ballo e di Cola infatti sono riusciti a fermare il cronometro sull’7.04.97, mettendosi quindi davanti a Russia, Usa, Australian, Cina, Brasile, Gran Bretagna e Germania. Di conseguenza oggi i nostri azzurri partiranno dalla corsia 4 quella centrale. Va però precisato che i 4 che hanno affrontato la gara di questa mattina potrebbero non essere gli stessi che affronteranno la finale. Spetterà ai tecnici della delegazione italiana ai mondiali di nuoto di Gwangju l’ultima parola sulla formazione. Non ci resta quindi che attendere il via di questa bellissima staffetta 4×200 m stile libero maschile, con la speranza che questa volta si possa festeggiare qualcosa di più del (comunque bellissimo) 4^ posto ottenuto nei 4×100 di pochi giorni fa.



