Staffetta mista short track con Arianna Fontana/ Diretta streaming video tv

Gara da seguire per l’Italia oggi alle Olimpiadi Pechino 2022 sarà la diretta della staffetta mista dello short track, il pattinaggio di velocità su pista corta che cercherà di emulare i “cugini” della pista lunga che in mattinata ci hanno portato il fantastico argento di Francesca Lollobrigida nei 3000 metri. L’appuntamento in diretta dal Capital Indoor Stadium di Pechino sarà a partire dalle ore 13.23 italiane di oggi, quando inizieranno i quarti di finale e poi subito a seguire semifinali e finale, per una gara che si consumerà nello spazio di poco più di un’ora.

Dobbiamo dire che questa staffetta mista dello short track sarà una novità assoluta nel programma delle Olimpiadi Pechino 2022, perché per la prima volta si svolge questa gara con due uomini e altrettante donne nel programma olimpico – fino al 2018 per lo short track c’erano “solo” le due staffette classiche, cioè naturalmente quella maschile e quella femminile, che vedremo nei prossimi giorni anche a Pechino. Intanto però si può provare già oggi a dare l’assalto al podio…

STAFFETTA MISTA SHORT TRACK DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA GARA CON ARIANNA FONTANA

La diretta tv della staffetta mista dello short track alle Olimpiadi Pechino 2022 sarà garantita sui canali della Rai (possono essere Rai Due e Rai Sport + HD) in chiaro per tutti e sui canali di Eurosport, riservati però agli abbonati Sky o DAZN. La diretta streaming video sarà garantita rispettivamente da Rai Play oppure Discovery +.

DIRETTA STAFFETTA MISTA SHORT TRACK: RISULTATI E CONTESTO

La diretta della staffetta mista dello short track sarà dunque una emozione inedita alle Olimpiadi Pechino 2022 oggi per l’Italia e per tutte le altre nazioni partecipanti. Il nostro quartetto dovrebbe essere forte soprattutto nella sua componente femminile, grazie alla eterna Arianna Fontana – che proverà a scrivere l’ennesima pagina gloriosa di una carriera già leggendaria – affiancata da Martina Valcepina, i due ragazzi saranno invece il figlio d’arte Pietro Sighel e Andrea Cassinelli.

Le avversarie da tenere d’occhio sono le solite, cioè principalmente le potenze di Asia e Nord America, quindi la Corea del Sud che è la nazione leader nello short track, i padroni di casa della Cina e poi Stati Uniti e Canada. L’Italia spesso è la migliore nazione europea e quindi speriamo innanzitutto di consolidare questo status, poi chissà: nello short track gli imprevisti e i colpi di scena sono sempre dietro l’angolo…



