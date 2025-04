Stai con me oggi?, film su Rai 3 diretto e interpretato da Billy Crystal

Martedì 1 aprile, andrà in onda, in prima serata su Rai 3, alle ore 21:20, la commedia dal titolo Stai con me oggi? (titolo originale Here Today).

Il film è stato distribuito da Netflix nel 2021 e si ispira a un racconto breve scritto da Alan Zweibel intitolato “The Prize”.

La regia è nelle mani dell’attore, comico e regista Billy Crystal, diventato famoso alla fine degli anni ’80 grazie alla sua interpretazione in Harry, ti presento Sally… al fianco di Meg Ryan, nel suo terzo progetto cinematografico dietro la macchina da presa dopo Mr. sabato sera(1992) e Forget Paris (1995).

Le musiche del film Stai con me oggi? hanno invece la firma del compositore Charlie Rosen, musicista capace di suonare oltre 70 strumenti e responsabile delle colonne sonore della pellicola di successo Wonka (2023).

Nei panni dell’autore di programmi comici Charlie Burnz troviamo lo stesso Billy Crystal, che aveva ricoperto il doppio ruolo di protagonista e regista anche nei due precedenti lungometraggi che aveva diretto.

Al suo fianco l’attrice e comica di origini eritree Tiffany Haddish, recentemente tornata sul grande schermo con il film Bad Boys: Ride or Die (2024) con Will Smith. Il film è costellato di camei, come quelli di Sharon Stone, Barry Levinson e Kevin Kline che interpretano loro stessi. Nel cast del film Stai con me oggi? anche Penn Badgley, Laura Benant, Louisa Krause e Anna Deavere Smith.

La trama del film Stai con me oggi?: una bella amicizia che aiuta a mantener vivi i ricordi

Stai con me oggi? racconta la storia di Charlie Burnz, uno tra i migliori autori di commedia a livello internazionale, firma di alcuni sketch diventati storici in un programma che ricorda il Saturday Night Live. L’uomo è ormai avanti con l’età e, purtroppo, inizia ad accusare i primi sintomi di un’inesorabile e devastante demenza senile.

Un giorno l’uomo si presenta ad un pranzo che ha offerto in un’asta di beneficenza ed è così che incontra la giovane Emma Payge, una ragazza che sogna di diventare una famosa cantante. In realtà Emma ha rubato il premio al suo ex, grande fan di Charlie, ed è così che per puro caso trascorre un po’ di tempo con l’uomo, scoprendo fin da subito un immediato feeling.

Proprio durante il pranzo, però, Emma è vittima di un’intossicazione alimentare e viene accompagnata dal protagonista al pronto soccorso per ricevere tutte le cure del caso.

Nonostante questo imprevisto, tra Charlie ed Emma nasce una bella amicizia ed è proprio quest’ultima a rinunciare alla sua nuova tournée per stare al suo fianco quando i sintomi della demenza peggiorano, aiutandolo a scrivere le sue ultime memorie e i ricordi della sua amata moglie Carrie, venuta a mancare molti anni prima, in modo che rimangano per sempre come un tesoro per i loro due figli.