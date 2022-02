Stai Lontana da Me/ Su Rai 2 il film con Enrico Brignano e Ambra Angiolini

Stai Lontana da Me, film di Rai 2 diretto da Alessio Maria Federici

Stai Lontana da Me va in onda oggi, 17 febbraio, in prima serata dalle ore 21:20 su Rai 2. Questo film ha debuttato al cinema durante l’anno 2013 e appartiene ai generi commedia e sentimentale.

Il regista di questo film risulta essere Alessio Maria Federici, che ha curato anche la sceneggiatura della pellicola, in compagnia di altri autori molto attivi nel panorama cinematografico italiano come Edoardo Falcone e Davide Lantieri. All’interno del cast del film ci sono numerosi attori molto famosi come Enrico Brignano, Ambra Angiolini, Anna Galiena, Giampaolo Morelli, Fabio Troiano, Giorgia Cardaci, Massimiliano Vado e Gianna Paola Scaffidi.

Stai Lontana da Me, la trama del film: una coppia in crisi

Leggiamo la trama di Stai Lontana da Me. Jacopo Leone è un consulente per le crisi di coppia. Tutte le coppie in crisi vanno da lui e riescono a ottenere soluzioni per risolvere problemi e vivere finalmente una vita felice. In poche parole, alcuni reputano Jacopo come il miglior consulente matrimoniale presente sulla piazza. Tuttavia, quando si parla di risolvere i problemi delle sue relazioni sentimentali, Jacopo si rivela essere un vero disastro. La sua vita sentimentale è a pezzi, non riesce a far niente per far funzionare i rapporti che ha con le altre donne.

Questo avviene perché porta sfortuna a tutte le donne che provano interesse per lui. Ciò non è un caso, in quanto da piccolo, Jacopo è stato maledetto da una sua vecchia compagna di scuola e prima fiamma, a causa di un suo tradimento con un’altra ragazza. Deciso a rimanere single, Jacopo non può fare a meno dell’amore, specialmente quando incontra Sara, una ragazza che lo colpisce sin dal primo momento. Tuttavia, Jacopo non vuole che a Sara capiti qualcosa di cattivo, dunque fa in modo di stare lontano dalla ragazza.

In questo modo, si creano delle situazioni imbarazzanti e gag che sfociano nel grottesco. Un giorno poi, Jacopo la combina grossa e per questa ragione, Sara decide di allontanarsi definitivamente da lui. Jacopo cerca di andare dai genitori per ricevere una consolazione, ma scopre che tutta la sua vita e la sua carriera professionale ruotano intorno a una bugia. Per Jacopo quindi, inizierà una nuova fase della propria vita, che lo porta a riflettere seriamente su quale strada intraprendere e lo farà avere dei ripensamenti su Sara.

