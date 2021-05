Stai Lontana da Me/ Video, su Rai 2 il film con Ambra Angiolini ed Enrico Brignano

Stai Lontana da Me va in onda su Rai 2 oggi, 24 maggio 2021, in prima serata. Il secondo canale del servizio pubblico propone in prima serata la commedia di Alessio Maria Federici con Ambra Angiolini ed Enrico Brignano nei panni dei protagonisti. La pellicola – come spesso accade – prende ispirazione dalla commedia francese Per sfortuna che ci sei, campione d’incassi nei cinema transalpini.

Il film non ha riscosso un grande successo e anzi è in bilico tra la farsa e il ridicolo, nonostante questo gli interpreti sono veramente straordinari anche se possono solo salvare il salvabile.

Stai lontana da me, la trama del film

La trama del film Stai Lontana da Me vede al centro Jacopo Leone, un consulente di coppia tra i migliori nel suo campo, professionista stimato e in grado di risanare qualsiasi tipo di frattura tra le coppie che si presentano al suo studio. Per ironia della sorte però, la vita sentimentale di Leone è un disastro.

Il dottore infatti sembra essere colpito da una sorta di maledizione, che fa sì che tutte le donne che decidono di fidanzarsi con lui e iniziare una relazione amorosa rimangono coinvolte in incidenti tragicomici che portano alla separazione. Jacopo non ha altra scelta che decidere di rimanere single a vita e di evitare di impelagarsi in una relazione.

A sconvolgere questa sua ferma risoluzione ci pensa Sara, un affascinante architetto della quale si innamora all’istante. Il sentimento è ricambiato e Sara subirà tutta una serie di sfortunati eventi connessi alla sua scelta di fidanzarsi con Jacopo. Il finale di questa brillante commedia è tutto a sorpresa e tutto da ridere.

Video, il trailer del film “Stai lontana da me”





