Stai lontana da me/ Video, su Rai 3 il film con Ambra Angiolini e Enrico Brignano

Stai lontana da me andrà in onda oggi, venerdì 4 settembre, nella prima serata di Rai 3 alle ore 21.20. La pellicola di genere commedia sentimentale è diretta dal regista italiano Alessio Maria Federici e si basa a sua volta su un film francese intitolato La Chance de ma vie. I protagonisti principali sono famosi in Italia si tratta dell’attrice Ambra Angiolini conosciuta dal grande pubblico per lo storico programma Non è la Rai e Enrico Brignano. Oltre ai due famosi attori ci sono Fabio Troiano e Rosa Galiena. Le musiche sono state realizzate da Giulio Taviani e Carmelo Travia.

Stai lontana da me, la trama del film

Il protagonista di Stai lontana da me è Jacopo Leone, uno dei migliori consulenti presenti sul mercato, l’uomo infatti risolve tutti i problemi delle coppie che si presentano nel suo studio senza alcuna difficoltà. Nonostante il successo sul lavoro però Jacopo non riesce a risolvere i suoi di problemi sentimentali, adulto infatti non cerca nemmeno più di trovare l’anima gemella, l’amore della sua vita, al contrario, sta lontano da tutte le donne. Questo perché un giorno, quando ancora era uno studente, la sua ex fidanzata l’ha visto con i suoi occhi mentre lo tradiva e da allora ha lanciato una maledizione sull’uomo. Tutte le donne che si interessano a Jacopo iniziano ad avere degli incidenti comici davvero terribili, a tal punto insopportabili che arrivano a lasciare Jacopo senza pensarci due volte.

Le cose si complicano quando l’uomo conosce Sara, il giovane architetto che abita vicino a lui. Inizialmente la donna non sembra impaurita dalla maledizione e tutti gli strani avvenimenti che accadono nella sua quotidianità vengono scambiati appunto per problemi quotidiani. Tutto fila liscio fino a quando Sara non scambia per errore un suo progetto con un film porno che Jacopo regala ai suoi clienti che hanno problemi di coppia.

Il progetto infatti era molto importante per Sara, si trattava della costruzione di una nuova chiesa, al donna così dopo una terribile lite va via. Jacopo sconvolto vola dai suoi genitori alla ricerca di conforto e scopre che i due hanno divorziato, fingevano di stare insieme solo davanti a Jacopo in quanto questi era stato il loro consulente di coppia. L’uomo convinto di aver vissuto in una bugia vola in Grecia, su un isola con 7 abitanti maschi. Qui incontra un bambino, figlio di quella compagna di scuola che lo aveva maledetto anni e anni prima.

La donna toglie così la maledizione e Jacopo torna a casa per cercare Sara, la vicina però gli confessa che la donna sta per sposarsi, Jacopo corre così in chiesa ma si tratta in realtà di una sua amica. Poco dopo, riesce a incontrare Sara, lei lo rivoleva indietro ma non riusciva a rintracciarlo, i due così possono vivere il loro amore indisturbati.

