Stai lontano da mia figlia, film su Rai 2 diretto da Anthony C. Ferrante

Lunedì 19 maggio 2025, andrà in onda, nel pomeriggio di Rai 2, alle ore 15:30, il thriller intitolato Stai lontano da mia figlia. Si tratta di un film TV per il canale satellitare crime Lifetime prodotto nel 2020 e diretto da Anthony C. Ferrante, film maker noto sopratutto per avere girato la saga per il piccolo schermo di Sharknado.

Il cast principale è composto da: Alex McKenna (Malcolm In the Middle, Boston Public, Crossing Jordan), Juliana Dever (conosciuta dal pubblico per il personaggio di Jenny Ryan nella serie tv Castle), Adam Huss (interprete di Lance nella storica soap Beautiful) e la giovanissima Joey Rae Blair (che aveva debuttato l’anno precedente in Killer Reputation).

La trama del film Stai lontano da mia figlia: una madre disfunzionale minaccia la serenità di padre e figlia

Stai lontano da mia figlia si apre con il racconto del rapporto tormentato tra Ryan e sua moglie Nina, una donna estremamente violenta e dipendente dall’alcool. Ryan decide di separarsi da sua moglie, portando con sé la loro bambina, con la speranza di riuscire a voltare pagina ed iniziare una nuova fase della loro vita.

Trascorrono sette anni e Ryan ha trovato una nuova serenità al fianco di Kristen, con cui ha iniziato una splendida relazione e che è diventata un punto di riferimento materno anche per la piccola Lisa. L’uomo è ormai deciso a chiedere alla fidanzata di sposarlo ma la loro vita sta per essere completamente stravolta. Nina, infatti, esce di prigione e spiando il profilo social di Ryan scopre che l’ex marito si è fidanzato con un’altra donna.

Improvvisamente una delle amiche di Kristen a cui quest’ultima aveva prestato l’automobile viene trovata priva di vita e così Ryan e la fidanzata si rendono conto che la loro sicurezza ormai è messa in pericolo.

Nel frattempo Nina, sotto falsa identità, è riuscita ad avvicinarsi alla figlia, pronta a tutto pur di portarla con sé: riusciranno Ryan e Kristen a fermare il suo piano malvagio?