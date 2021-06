Stai lontano da mia figlia/ Su Rai 2 il film con Alex McKenna (oggi, 11 giugno)

Stai lontano da mia figlia andrà in onda su Rai 2 alle ore 21.20 di oggi, 11 giugno. Si tratta di un thriller diretto da Anthony C. Ferrante, il regista della saga di “Sharknado”. E’ un film recente del 2020, prodotto negli Stati Uniti e dura 1h e 30 min. Nel cast si annoverano gli attori principali ovvero Alex McKenna, Joey Rae Blair e Adam Huss. Nonostante si tratti di un film girato per la televisione presenta degli spunti molto interessanti anche dal punto di vista delle tematiche oltre che grazie a uno stile molto da videoclip. Nonostante questo rimane uno di quei film leggeri che si può seguire in una sera d’estate senza avere troppe aspettative.

Stai lontano da mia figlia, la Trama

L’intera trama di Stai lontano da mia figlia si basa sul matrimonio di Ryan e Nina che, una volta sposati, hanno una figlia, Lisa. Il problema della famiglia è però Nina che, essendo un alcolista, una sera litiga con Ryan. Le accuse della donna sono quelle di menzogna. La famiglia non ce la fa a superare la crisi e Ryan e Nina decidono di separarsi. Dopo diversi anni Ryan si rifà una vita e si fidanza con Kristen. Nina a quel punto inizia a seguire la figlia per riprendersela. Inoltre la coppia, che sta per convolare a nozze, è minacciata anche da Matt, ex fidanzato di Kristen, che ha l’obiettivo di riconquistarla. Come finirà questa storia?

