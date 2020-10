“Stalk” arriva su RaiPlay/ Serie tv francese su cyberbullismo e stalking online

Debutta oggi, mercoledì 28 ottobre, sulla piattaforma di streaming di RaiPlay la nuova serie tv francese che ha già riscosso un discreto successo e rivolta al segmento di pubblico cosiddetto young-adult: “Stalk”, nata da un’idea di Jean-Charles Paugam e Simon Bouisson e prodotta da GA&A e France Tv per Slash, come dice lo stesso nome, affronta non solo la tematica dello stalking online ma pure del bullismo e ha segnalato al grande pubblico pure Theo Fernandez, protagonista del serial e già vincitore nel 2019 per il premio quale Miglior Giovane Attore al Festival de la Fiction di La Rochelle. Come spiegato da Elena Capparelli, già direttrice dell’Area Digital del servizio pubblico, la scelta di mandare in onda su RaiPlay la serie tv transalpina risponde all’esigenza di avvicinarsi maggiormente alla generazione dei “millennials” al fine di “renderli protagonisti senza intermediazioni dei nostri racconti, proponendo una serie di contenuti specifici per loro dal punto di vista del linguaggio, dei formati e dei temi trattati”. Ma di cosa parla “Stalk” e a cosa deve il sin qui ottimo riscontro di pubblico e critica fatto registrare Oltralpe?

“STALK” DAL 28 OTTOBRE SU RAIPLAY: IL SUCCESSO DELLA SERIE TV FRANCESE

Come accennato “Stalk” (presentato in anteprima all’ultima Festa del Cinema di Roma e di cui è possibile vedere a questo link il trailer italiano) è un prodotto televisivo seriale rivolto al target young-adult e tratta non solo l’argomento del bullismo ma pure del cyberstalking attraverso le vicende del giovane Lucas, ma da tutti conosciuto come Lux, il classico geek che frequenta una prestigiosa università e quotidianamente viene preso di mira dai suoi colleghi per via delle sue stranezze. Tuttavia, un giorno il diretto interessato deciderà di vendicarsi delle angherie subite e grazie al suo talento nelle discipline informatiche comincerà ad hackerare telefonini e altri device elettronici dei suoi aguzzini, compresa la povera Alma, ossia la ragazza di cui è segretamente innamorato: le cose però cambieranno quando lo stesso Lux finirà per diventare vittima di se stesso e del gioco che lui stesso ha creato e facendo virare la serie sul genere thriller… Previsto in tre uscite settimanali per un totale di dieci episodi, “Stalk” da una parte strizza l’occhio alle nuove generazioni e dall’altro però mette in guardia dall’uso inconsapevole e indiscriminato del web e delle piattaforme social, aspetto che ci rende tutti stalker inconsapevoli.



