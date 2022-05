Stalker telefona dal carcere alla sua vittima/ Denunciato 33 volte e arrestato, ma…

La vicenda di Loredana, donna presa di mira da uno stalker denunciato 33 volte e in questo momento detenuto nel carcere di Secondigliano, è stata raccontata a “Storie Italiane”, trasmissione di Rai Uno condotta da Eleonora Daniele. La signora, nonostante sia riuscita a fare arrestare l’uomo che la perseguitava, ha riferito di avere ricevuto telefonate proprio dallo stalker da dietro le sbarre: ma come ha fatto a procurarsi un telefonino con cui contattare la sua vittima? Inoltre, “lui pubblica continuamente sui social contenuti contro di me e continua a stalkerare. Mi ha fatto addirittura seguire da un suo complice mentre camminavo per strada e ha pubblicato il filmato sul web”.

IMMAGINI AUGURI BUONA FESTA DELLA MAMMA/ Le foto, tre eroine del mondo del cinema

LOREDANA, VITTIMA DI UNO STALKER: “HO PAURA PER ME E PER LE MIE FIGLIE”

Loredana ha poi aggiunto in diretta a Storie Italiane quello che è il suo stato d’animo in questo momento: “Vero è che il mio stalker mi sta incutendo timore e paura dall’interno del penitenziario, ma dopo, quando uscirà, sicuramente continuerà. Lui non si ferma, è una persona malata. Desidero dire che, a parte la dura condanna che lui si merita, mi spaventa tantissimo il fatto che lui esca. Ho paura non solo per me, ma anche per le mie figlie. Questa è la cruda realtà. Io alla polizia postale ho evidenziato i vari profili di questo soggetto due anni fa, ma non li hanno oscurati e, intanto, sono passati due anni”.

LEGGI ANCHE:

AUGURI DI BUONA FESTA DELLA MAMMA/ Frasi e citazioni: da Anna Frank e Erica Jong21enne segregata ad Avellino/ La cugina in lacrime: “Una madre dovrebbe proteggerti”

© RIPRODUZIONE RISERVATA