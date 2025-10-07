Mirko Avesani si difende dall'accusa di stalking di Roberta Bruzzone: il neurologo si professa vittima di tre account falsi sui social

Prosegue – anche se non è ancora entrata nel vivo – la vicenda giudiziaria che vede coinvolta la criminologa (e noto volto televisivo) Roberta Bruzzone e il neurologo veronese Mirko Avesani che si erano già scontrati una prima volta in tribunale e torneranno in un vero e proprio faccia a faccia nel corso della prossima primavera per (auspicabilmente) chiudere una controversia che dura da troppo tempo: attualmente – e ve ne avevamo parlato in quest’altro articolo – la partita si gioca attorno a una denuncia per stalking presentata da Bruzzone.

Delitto di Garlasco, Bruzzone: "Sempio cambi avvocato, Ordine intervenga!"/ Cosa ha detto Lovati a Corona

Una partita che sembra ruota interamente attorno ad alcuni esposti che lo stesso Avesani aveva inviato a numerose figure pubbliche screditando, insultando e denigrando la criminologa, oltre ad alcuni messaggi che avrebbe scritto sui social pieni di insulti e minacce: dal contro suo – citato dal Corriere -, però, il neurologo si è difeso dicendosi lui “la vittima” di tutta questa vicenda, macchinata da “tre account” falsi che avrebbero scritto “sui miei profili” gli insulti denunciati dalla criminologa.

Roberta Bruzzone, neurologo la diffamò: ora è a processo per stalking/ "Ho terrore di un attacco con l'acido"

Più o meno della stessa linea è anche il legale che assiste Avesani – il dottor Stefano Perusi – che ha relegato il tutto a una semplice “controversia mediatica” che nulla avrebbe a che fare con lo stalking dato che “non si sono state aggressioni fisiche o verbali” ai danni della criminologa; confermando che i toni sarebbero stati talvolta “accesi”, ma che al più si potrebbe configurare – come nella prima controversia tra i due – il reato di “diffamazione“.

Roberta Bruzzone: “Avesani vittima? È solamente un bugiardo seriale”

Nel frattempo, a parlare della sua versione dei fatti che vedono coinvolto il neurologo è tornata anche la stessa Roberta Bruzzone sulle pagine del quotidiano Open, ricordando che tutto iniziò con una seria di “espliciti riferimenti a farmi del male fisicamente” sui social del neurologo e degenerò in una vera e propria “istigazione al suicidio”; spiegando – peraltro – che a portare avanti il teatrino c’era anche “l’ex avvocatessa” del neurologo che – infatti – sarà a processo assieme a lui la prossima primavera.

Omicidio Yara Gambirasio, Roberta Bruzzone vs Massimo Bossetti/ "Ecco perché non confesserà mai..."

Complessivamente, Bruzzone spiega di avere una paura tale da costringerla a “intensificare [le] misure di sicurezza” attorno a lei, dicendosi costretta a “guardami sempre le spalle” ogni volta che esce di casa; mentre interpellata sulla versione del neurologo, la criminologa si limita a ricordare quella ferma “propensione a mentire” testimoniata dal giudice nella condanna per “diffamazione aggravata nei miei confronti”.