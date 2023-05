Stalking al tg1: flatulenza e mobbing contro Dania Mondini/ 5 rischiano processo

Si sono concluse le indagini sul caso di stalking al tg1, ai danni della giornalista Dania Mondini. La denuncia era stata presentata lo scorso anno, sempre a maggio, su fatti riferiti al novembre precedente, in cui la donna sarebbe stata vittima di diverse vessazioni da parte di 5 suoi superiori: Filippo Gaudenzi, Andrea Montanari, Piero Damosso, Costanza Crescimbeni e Marco Betello. Le accuse sono gravi, e parlano anche di un caso in cui Dania Mondini sarebbe stata chiusa dentro una stanza da parte dei superiori, con un altro collega che continuava a emettere flatulenze. Sul caso di stalking al tg1, ora, concretamente tutti e cinque rischiano di finire a processo.

BELGRADO, 13ENNE SPARA A SCUOLA/ Quel "piano" pensato dall’eternità che salva Kosta e noi

Stalking al tg1: cosa è successo

Al centro del caso di stalking al tg1, insomma, ci sarebbe la giornalista Dania Mondini, che lo scorso anno ha presentato la denuncia contro i suoi superiori. La giornalista, spiegò l’anno scorso Claudio Loiodice, procuratore speciale e consulente del caso, “ha subito un progressivo demansionamento. Alla sua ribellione sono seguite aggressioni verbali e situazioni psicologicamente sofferenti a causa delle quali è finita in ospedale per ben tre volte. Le è stata diagnosticata una fibrillazione atriale”.

Haiti, violenze e povertà "catastrofe umanitaria"/ Onu: "E' come zona di guerra"

“Fatti gravi di cui è stata vittima”, spiegò ancora Loiodice sul caso di stalking al tg1 ai danni di Dania Mondini, “da parte di colleghi che volevano spingerla ad abbandonare il suo ruolo“. Le accuse, infatti, fanno dalla violenza verbale, fino alle vessazioni, passando anche per quello chiamato mobbing, ed in ultima istanza la vicenda delle flatulenze, che sarebbe stata una sorta di goccia che ha fatto traboccare il vaso. “Ci sentiamo di anticipare questa notizia per prevenire eventuali tentativi”, spiegano i legali di Dania Mondini parlando dello stalking al tg1, “come quello accaduto esattamente un anno fa, di sminuire gli avvenimenti oggetto del delicato procedimento penale. Non si trattava solo di incresciose e maleodoranti flatulenze, bensì di fatti gravissimi per i quali da anni aspettiamo giustizia.È l’inizio di questa vicenda processuale, che ci vedrà impegnati nel processo, solo al termine del quale si potrà stabilire la responsabilità degli indagati”

LEGGI ANCHE:

In Sardegna si misura il peso del vuoto/ L'innovativo progetto fisico da 2 mld

© RIPRODUZIONE RISERVATA