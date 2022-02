Stanislav Nizzi “Minacciato di morte dai no vax”/ “Istituzioni mi hanno abbandonato”

Stanislav Nizzi ancora vittima di insulti e minacce da no vax. Il giovane operatore sanitario lo ha raccontato a Storie Italiane. «Ho ricevuto altre chiamate e minacce di morte. Mi sento un po’ abbandonato dalle istituzioni. Ho fatto diverse denunce presso gli uffici competenti, ma mi hanno solo detto di chiamarli se succede qualcosa, ma non bisogna aspettare che accada qualcosa». Il 21enne si è scagliato anche contro Telegram, in quanto è un social dove stanno proliferando chat di no vax. «Andrebbe chiuso. Ci sono gruppi grandi, è diventata una fonte pericolosa. Agli uffici competenti mi hanno detto che non sono rintracciabili».

STANISLAV “HO DENUNCIATO TRE MESI FA, MA…”

Stanislav Nizzi è sconfortato: «Ho denunciato tre mesi fa, non ho ricevuto notizie, contatti». A chi lo ha accusa di cercare visibilità, cioè sempre i no vax, risponde tramite i microfoni di Storie Italiane: «Io mi sto battendo solo per informare bene soprattutto i giovani, non faccio discorsi politici e non mi sono venduto. Quello che faccio lo faccio col cuore, non lo faccio per entrare in politica o per ottenere un posto». C’è un altro business, quello dei Green Pass falsi. «Una persona ha provato a comprare uno falso e con 300 euro ne ha ottenuto uno», ha raccontato Stanislav Nizzi.

