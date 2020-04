Stanotte a Firenze/ Come seguire in streaming il documentario con Alberto Angela

Stanotte a Firenze è un documentario che va in onda in prima serata su Rai 1. La tv di Stato ha deciso di rispolverare questi magnifici documentari con Alberto Angela narratore per raccontare lo splendore di un paese in questo momento in emergenza sanitaria a causa del Coronavirus. L’opera appartiene a una serie di documentari sulla storia dell’arte andati in prima tv tra l’1 e il 28 maggio di cinque anni fa. Partiti da Stanotte al Museo Egizio si è passati appunto in Toscana nella seconda puntata per arrivare poi a San Pietro, Venezia e Pompei.

Nella puntata che vedremo tra poco su Rai Uno sarà protagonista Giancarlo Giannini che interpreterà Giorgio Vasari. Coinvolti nel progetto ci sono anche Andrea Bocelli, Giusy Buscemi, Oliviero Toscani, Eike Scmidt e Nanà Cecchi. Sicuramente Stanotte a Firenze attira un target di nicchia, ma nella serata in cui vivrà su Canale 5 la semifinale del Grande Fratello Vip 4 sarà facile attirare un pubblico diverso e farlo convogliare sulle frequenze di Rai Uno. Sui social network il pubblico avrà la possibilità di dire la sua raccontando le impressioni durante e dopo la visione. Staremo a vedere domani quali saranno poi i risultati degli ascolti. Il documentario si potrà seguire in diretta dalle 21.20 e in streaming grazie a Rai Play cliccando direttamente qui.



