Stanotte a Napoli, Alberto Angela/ Speciale Natale: dal mito di Maradona a Carlo di Borbone

Anticipazioni Stanotte a Napoli su Rai 1, puntata speciale per Natale

Questa sera su Rai 1 verrà trasmessa la settima puntata di “Stanotte a” dedicata alla città di Napoli in cui il divulgatore scientifico condurrà tutti gli spettatori attraverso i vicoletti della città partenopea fino ad arrivare a Castel dell’Ovo, Palazzo Reale e il Teatro San Carlo fino ad arrivare in Piazza Plebiscito per vedere San Gennaro con il Cristo Velato.

Massimiliano Gallo: "Mio padre Nunzio era stupendo"/ "Dobbiamo vivere d'amore"

Alla conduzione di “Stanotte a Napoli” non ci sarà solo Alberto Angela, ma sarà accompagnato da ospiti d’onore come Giancarlo Gianni che veste i panni di Carlo di Borbone, Marisa Laurito che racconterà i natali trascorsi a Napoli in compagnia di tanti personaggi illustri.

Stanotte a Napoli, un viaggio guidato da Alberto Angela tra canzoni e eroi moderni

All’interno della puntata di “Stanotte a Napoli” Alberto Angela racconterà anche di come la città sia intrisa da un’anima greca che attualmente continua a vivere all’interno del mito di Maradona definito dal divulgatore scientifico: “Un eroe greco moderno” perché reso immortale dagli abitanti della città.

Dodi Battaglia: "Primo Natale senza mia moglie Paola Toeschi"/ "Tutti insieme, ma..."

All’interno della puntata in onda questa sera ci sarà anche una forte impronta musicale con la partecipazione speciale di Massimo Ranieri che ricorderà a tutti gli spettatori l’importanza della canzone napoletana nel mondo e Serena Autieri che farà rivivere l’atmosfera del Cafè chantant nel Salone Margherita. La puntata verrà trasmessa a partire dalle 21:15 su Rai 1 e disponibile in streaming sul sito di RaiPlay

LEGGI ANCHE:

Concerto di Natale Assisi 2021/ Diretta streaming video Rai 1: "Gesù illumina l'uomo"

© RIPRODUZIONE RISERVATA