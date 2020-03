Stanotte a Venezia, Alberto Angela/ Alla scoperta di calli e campielli (Replica)

Mercoledì 25 marzo, in prima serata su Raiuno, torna l’appuntamento con l’arte e la bellezza italiana. In un momento particolarmente difficile per l’Italia, Alberto Angela conduce “Stanotte a Venezia”. Con molte trasmissioni sospese per l’emergenza coronavirus, la Rai punta sui suoi protagonisti più amati riproponendo alcune puntate monografiche di Alberto Angela che, questa sera, porterà i telespettatori di Raiuno alla scoperta delle meraviglie di Venezia. Di notte, Alberto Angela mostrerà agli italiani la bellezza delle strade, delle piazze e delle chiese di una delle città più belle e famose del mondo. Sarà un viaggio fra celebri capolavori come la Tempesta del Giorgione o l’Uomo vitruviano di Leonardo, tra il silenzio suggestivo della laguna e il mistero delle prigioni. Tra calli e campielli, Alberto Angela mostrerà quella faccia di Venezia sconosciuta ai milioni di turisti che la visitano ogni anno.

STANOTTE A VENEZIA, ALBERTO ANGELA RACCONTA LA STORIA DELLA CITTA’

In “Stanotte a Venezia”, Alberto Angela racconterà anche la storia della città. Nel corso della serata, il pubblico di Raiuno, oltre a scoprire le suggestive bellezze di Venezia, racconterà anche come si svolgeva l’elezione del doge e come si costruiva una gondola. In una città che amava il lusso, la musica, la raffinatezza, le feste e il gioco d’azzardo, Alberto Angela mostrerà in tv anche luoghi che, normalmente, sono inaccessibili ai turisti portando il pubblico sotto il soffitto di Palazzo Ducale o dietro le quinte della Fenice. Sarà una serata imperdibile per i telespettatori di Raiuno che avranno modo di rivivere una delle puntate più belle del ciclo “Stanotte al Museo” dedicata ad una perla della cultura e dell’arte italiana. L’appuntamento “Stanotte a Venezia” sarà trasmesso su Raiuno e in diretta streaming su Raiplay di cui è possibile scaricare l’applicazione, disponibile per tutti i dispositivi.



