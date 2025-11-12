Il presidente del Garante della Privacy, Pasquale Stanzione, non intende affatto dimettersi e lo ha ribadito ieri parlando con il Tg1

Pasquale Stanzione, presidente del Garante della Privacy, ha risposto alle critiche mosse da Report e dalla politica, facendo sapere, nelle scorse ore, che il collegio non intende dimettersi. Ma facciamo un passo indietro, ricordando brevemente cosa è accaduto fra lo stesso Garante e Report. Durante una recente inchiesta, il talk di Rai Tre condotto da Ranucci ha puntato il dito proprio nei confronti dell’Autorità, in particolare mettendone in discussione gestione e indipendenza.

Agricoltori, accordo UE sulla Pac (al ribasso)/ Coldiretti: “Von der Leyen prende in giro, trattori pronti”

Secondo Report, il Garante della Privacy agirebbe con dei conflitti di interessi che riguarderebbero i membri dello stesso collegio, in particolare con rapporti troppo vicini al mondo della politica e delle imprese. Vengono inoltre sottolineate delle spese eccessive da parte dello stesso Garante, in particolare per voli e hotel, ricordando come si tratti di soldi pubblici. Un’inchiesta che ha ovviamente creato non poca polemica e, come risposta all’inchiesta, la stessa Autorità ha inflitto una multa da 150.000 euro alla Rai per aver trasmesso una telefonata privata.

SANITÀ/ L’attacco di De Pascale alla mobilità dei pazienti: perché per Formigoni e Bonaccini era un vanto?

GARANTE PRIVACY RISPONDE A REPORT, MA CONTE TIRA DRITTO

Nel frattempo, dalla politica è partita la richiesta di dimissioni, a cominciare in particolare dai partiti di opposizione, in primis il Movimento 5 Stelle e il Partito Democratico, che pretendono l’azzeramento del collegio. Eccoci quindi arrivati alle parole di Stanzione, che rimanda al mittente ogni accusa, e in particolare quelle nei confronti di Agostino Ghiglia, uno dei membri dello stesso collegio, di sponda Fratelli d’Italia.

Se negli scorsi giorni l’ipotesi dimissioni sembrava plausibile, ieri il Garante ha fatto chiarezza, rispondendo indirettamente al leader degli stellati, Giuseppe Conte, che ieri sera era ospite a DiMartedì, su La7, ribadendo il proprio concetto: “Il Garante deve essere azzerato”. Per Stanzione, invece, intervistato dai microfoni del Tg1, il telegiornale di Rai Uno, le accuse mosse da Report sono “totalmente infondate”, sottolineando come il collegio abbia agito sempre applicando la legge e in piena indipendenza.



POST-IT/ Cosa ne sarebbe adesso di Ranucci se lavorasse alla BBC

GARANTE PRIVACY RISPONDE A REPORT “MISTIFICAZIONE DELLA REALTA’”

Report aveva acceso la luce su una multa che il Garante aveva inflitto a Meta, società che fa capo a Mark Zuckerberg, in merito ai suoi smart glasses, gli occhiali intelligenti, una pena che però, stando allo stesso programma del terzo canale, sarebbe stata diminuita di diversi milioni di euro, dopo che proprio Ghiglia avrebbe incontrato un esponente della società americana.

Ma Stanzione tira dritto e parla di “mistificazione della realtà”, una narrazione che punta a delegittimare l’azione del Garante “quando prende decisioni scomode o che non sono gradite”. Stanzione, il cui collegio è stato istituito nel 2020, quando al governo vi era Giuseppe Conte, ha ricordato che l’Autorità di cui è presidente a volte prende decisioni favorevoli all’esecutivo, mentre altre volte contrarie, in quanto organo autonomo; di conseguenza, quando la politica “grida a scioglimento o dimissioni non è più credibile”. Vedremo quindi come si concluderà questa vicenda spinosa che sta animando il dibattito politico in questi giorni.