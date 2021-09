Star in the star, 3a puntata/ Diretta, concorrenti, eliminati: sfida di Ilary Blasi

Star in the star: anticipazioni e diretta terza puntata 30 settembre

Giovedì 30 settembre, in prima serata, torna l’appuntamento con Star in the star, il nuovo celebrity game condotto da Ilary Blasi. Le prime due puntate non hanno scatenato l’entusiasmo dei fans. La prima puntata è stata seguita da 1.947.000 telespettatori con uno share 11.02% mentre la seconda puntata ha raccolto 1.816.000 spettatori davanti ai teleschermi pari all’11.5% di share. Ascolti non all’altezza delle aspettative, ma nonostante i rumors su una chiusura anticipata, Star in the star resta al suo posto nel panisesto di canale 5.

Per Ilary Blasi, dunque, quella di questa sera, sarà l’ennesima sfida da vincere. Star in the star dovrà sfidare la fiction “Fino all’ultimo battito” con Marco Bocci, Bianca Guaccero e Violante Placido. La terza puntata di Star in the star farà risalire gli ascolti?

I concorrenti di Star in the star

Dopo l’eliminazione nella scorsa puntata a Star in the star di Ron Moss e Gloria Guida, che hanno indossato rispettivamente i panni di Paul McCartney e Patty Pravo, la gara continua per gli altri 8 concorrenti che, questa sera, affronteranno nuove sfide per evitare l’eliminazione, proseguire la gara e provare a portare a casa la vittoria.

I vip in gara questa sera Star in the star sono: Mina, Claudio Baglioni, Loredana Bertè, Pino Daniele, Lady Gaga, Michael Jackson, Madonna e Zucchero. Nessuno conosce la vera identità dei personaggi famosi che si nascondono sotto le maschere delle grandi star italiane e internazionali. Tutte le esibizioni saranno giudicate, anche questa sera, dalla giuria composta da Claudio Amendola, Marcella Bella e Andrea Pucci. Al termine della puntata, altre due star saranno eliminate e i vip che si nascondono sotto la maschera sveleranno la propria identità.

Come vedere in diretta streaming Star in the star?

Come tutti i programmi Mediaset, anche la terza puntata di Star in the star può essere vista sia in diretta televisiva, a partire dalle 21.30 su canale 5, subito dopo l’appuntamento con Striscia la notizia che in diretta streaming. Besta collegarsi al sito Mediaset play o scaricare l’apposita applicazione che consente di recuperare la puntata anche in un momento successivo.

Musica e divertimento, dunque, per i telespettatori di canale 5 che continua a puntare sul mix di musica e imitazioni di Star in the star. Ilaru Blasi riuscirà a vincere la sfida?



