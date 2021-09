Star in the Star, pagelle 2a puntata ed eliminati/ Bertè top ma Pino Daniele ricorda Beppe Grillo

Stupore, divertimento e non solo nella seconda puntata di Star in the Star. Il nuovo programma di Ilary Blasi regala un’altra bella serata di sorprese e sfide appassionanti. Nelle pagelle spiccano i concorrenti che hanno interpretato Loredana Bertè e Mina, protagonisti assoluti nelle rispettive manche. La Bertè ha vinto il premio di “migliore” della puntata e possiamo convalidare il premio con il voto più alto delle nostre pagelle: 9.

Uomini e Donne/ Anticipazioni puntata 24 settembre: la delusione di Ida?

Praticamente identica nelle movenze, ma anche la voce molto vicina a quella originale. Mina un gradino appena sotto, ma sempre su altissimi livelli (voto 8). Sul podio anche colui che ha interpretato Claudio Baglioni, con una convincente esibizione al piano sulle note di Avrai. Performance impreziosita dal “figlio” Emanuele, scelto come ballerino per la coreografia.

CLAUDIO BAGLIONI "STAR IN THE STAR", CHI E'?/ Il "figlio" Emiliano balla e commuove

Star in the Star, top e flop della seconda puntata: Zucchero si salva ma non convince

Zucchero ha rischiato l’eliminazione, ma i giudici lo hanno salvato a discapito di McCartney e Patty Pravo. Non siamo d’accordo con questo verdetto: il primo, forse interpretato da Pappalardo, è apparso piuttosto lontano dall’originale. Voto 4. Più credibile McCartney (5): avremmo voluto rivederlo all’opera, ma non sarà possibile perché è uscito sconfitto dalla sfida eliminatoria.

Curioso che sotto il suo costume ci fosse Ronn Moss, il famoso attore della soap Beautiful. Tra i flop inseriamo anche Pino Daniele, che ha vinto nella prima manche la sfida contro Patty Pravo, interpretata dalla Guida. Il primo, più che Daniele, ha ricordato per gestualità ed impatto estetico il comico Beppe Grillo. Voto 4.

Mina “Star in the star”, chi è/ È Lucia Ocone? I giudici restano a bocca aperta

© RIPRODUZIONE RISERVATA