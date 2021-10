Star in the star, vincitore e pagelle finale/ Syria super clone di Loredana Bertè. E Lola Ponce..

Loredana Berté, interpretata magnificamente da Syria, spicca nelle pagelle finali di Star in the Star. E non lo fa perché ha vinto la prima edizione del programma. Lo fa perché dalla prima all’ultima puntata ci ha regalato una Loredana Berté molto molto simile a quella originale. Si vocifera che la vera Loredana abbia fatto il tifo per Syria a Star in the Star, almeno così ha lasciato intendere Marcella Bella durante la finale del programma. Dunque voto 9 a Syria, graffiante e quasi perfetta nel riproporre una icona unica del panorama musicale italiano.

E’ andata decisamente oltre la semplice imitazione, riproponendo con cura e attenzione dettagli, movenze e capacità vocali di una cantante che è evidente le abbia dato moltissimo, come ha svelato alla fine della serata. Voto 8,5 alla seconda classificata, Mina, interpretata da una straordinaria Lola Ponce.

Star in the star, pagelle puntata finale: anche Lola Ponce in cima alla lista

Dicevamo che anche Lola Ponce si è fatta onore durante Star in the Star. Anzi molto più che onore. Con la sua imitazione di Mina ha realizzato un omaggio pulito e accattivante, in grado di incantare pubblico e giuria. Difficile scegliere tra lei e Syria per la vittoria finale, come ha dimostrato il testa a testa di un televoto decisamente equilibrato. Tra le altre sorprese positive dell’ultima puntata non possiamo non menzionare Silvia Salemi, che ha scombussolato tutti quando si è svelata nei panni di Lady Gaga.

Era forte la convinzione che sotto il costume della star internazionale ci fosse Deborah Iurato. Invece, alla fine, c’è stata una sorpresa. Voto 8 alle sue esibizioni credibili e alle coreografie pirotecniche. Giudizio simile per Michael Jackson, riportato in vita da una Alexia molto combattiva e determinata nell’interpretare fedelmente un personaggio indimenticabile. Ce l’ha messa davvero tutta e i risultati sono stati ottimi. Voto 8.

