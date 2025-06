Star Trek Beyond, film su Italia 1 diretto da Justin Lin

Giovedì 12 giugno 2025, andrà in onda, in seconda serata su Italia 1, alle ore 23:10, l’action sci-fi dal titolo Star Trek Beyond. Si tratta di un progetto cinematografico del 2016 prodotto dalla Paramount Pictures, oltre che terzo capitolo del reboot della celebre saga degli anni ’70 dopo Star Trek (2009) e Into Darkness – Star Trek (2013). La regia è affidata, a differenza dei capitoli precedenti, al film maker Justin Lin, conosciuto nel settore sopratutto per avere girato diversi episodi della saga cinematografica di Fast & Furious.

La colonna sonora è firmata ancora una volta da Michael Giacchino, mentre la sceneggiatura è realizzata da Simon Pegg (attore e sceneggiatore inglese che nel film interpreta anche il personaggio di Montgomery “Scotty” Scott).

Nei panni del capitano James T. Kirk ritroviamo l’attore statunitense Chris Pine, che aveva esordito sul grande schermo al fianco di Anne Hathaway in Principe azzurro cercasi.

Il cast di Star Trek Beyond riprende tutti gli interpreti principali del capitolo precedente, ovvero: Zachary Quinto, Zoe Saldana, Simon Pegg, Karl Urban, Anton Yelchin e John Cho.

La trama del film Star Trek Beyond: la trappola oltre gli asteroidi

Star Trek Beyond è ambientato a distanza di tre anni dagli eventi del capitolo precedente e vede il nostro gruppo di protagonisti sbarcare nell’incredibile stazione di Yorktown.

Dopo tre lunghi e difficili anni ad esplorare lo spazio più profondo, il capitano Kirk è pronto a dare una svolta alla sua carriera e decide di chiedere una promozione come vice ammiraglio.

Nel frattempo arriva alla stazione una capsula di salvataggio con a bordo una donna di nome Kalara, la quale dichiara che la sua navicella è rimasta intrappolata su un pianeta al centro di una nebulosa. L’unica nave in grado di superare il campo di asteroidi è proprio la USS Enterprise, così l’equipaggio parte per questa missione di salvataggio sotto la guida di Kirk.

In realtà i protagonisti scopriranno ben presto di essere finiti in una trappola letale: ad attenderli oltre il campo di asteroidi una squadra di navi spaziali che li attacca e riesce ad abbordarli. La banda di invasori, capitanati da un certo Krall, ha un unico obiettivo molto chiaro: impossessarsi dell’Abronath.

Per fortuna l’ufficiale Scotty riesce a fare ripartire la navicella, ma Krall parte immediatamente al contrattacco ordinando ai suoi di distruggere la nave.

L’equipaggio è così costretto ad abbandonare il mezzo e a compiere un atterraggio d’emergenza sul pianeta: riusciranno a tornare a casa sani e salvi?