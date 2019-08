Star Trek, il futuro ha inizio/ Video, su Tv8 il film di J.J.Abrahams (15 agosto)

Il film Star Trek, il futuro ha inizio è l’offerta di Tv8 per il suo primetime di oggi, giovedì 15 agosto 2019. La pellicola fantascientifica di dieci anni fa andrà in onda dalle 21.30 in poi ed è diretta da J. J. Abrams. Il titolo è dovuto al reboot di Star Trek, la fortunata serie tv andata in onda negli anni Sessanta sul piccolo schermo americano. Il film infatti è in realtà l’undicesimo della saga cinematografica e racconta le origini di Kirk e Spock. In questo caso i due personaggi principali dell’universo Star Trek vengono interpretati da Chris Pine e Zachary Quinto. Nel cast tuttavia è presente anche lo scomparso Leonard Nimoy, l’interprete originale di Spock: rivestirà i panni del personaggio per la linea temporale del presente, mentre Jacob Jogan presta il volto alla sua versione fanciullesca. Nel cast troviamo inoltre Bruce Greenwood, Eric Bana, Karl Urban, Zoe Saldana, John Cho, Simon Pegg, Anton Yelchin, Ben Cross, Greg Ellis, Tim Griffin, Jennifer Morrison, Chris Hemsworth, Rachel Nichols, Faran Tahir, Jimmy Bennett e Scottie Thompson.

Star Trek, il futuro ha inizio: la trama del film

La trama di Star Trek, il futuro ha inizio segue gli ultimi eventi che riguarderanno Spock e un attacco della Narada, un’astronave romulana che non esiterà ad attaccare la Kelvin e provocare la morte di Robau, il Capitano della nave stellare. Nello stsso momento, Winona riuscirà a salvarsi e darà alla luce James Tiberius Kirk, il figlio del Tenente Comandante George Kirk. Anni dopo, Spock è un giovane vulcaniano che decide di entrare a far parte della Flotta Stellare, rinunciando alla possibilità di studiare all’Accademia delle scienze del suo pianeta. Kirk invece è ormai cresciuto e senza la guida del padre è diventato un vero ribelle. Verrà convinto però dal Capitano Pike a seguire le orme paterne e iscriversi all’Accademia della Flotta. Tre anni più tardi, Kirk viene sospeso per il sospetto di Spock che abbia boicottato un test ideato dal vulcaniano proprio perché non lo superasse. Kirk però sale comunque a bordo della USS Enterprise di nascosto e scopre che le sue previsioni sono giuste: Vulcano è sotto l’attacco della Narada. Pike decide quindi di lasciare il comando a Spock, che in seguito sceglierà di esiliare Kirk su Delta Vega con l’accusa di insubordinazione. Qui tuttavia farà la conoscenza di uno Spock del futuro, che gli rivelerà un’importante verità sugli eventi accaduti nel 2233 e nel 2258.

