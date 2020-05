Star Wars 8 Gli ultimi Jedi/ Trama e curiosità: il regista Rian Johnson criticato “non ha convinto”

Pubblicità

Star Wars: Gli ultimi Jedi (Star Wars: The Last Jedi) è l’ultimo film della saga cinematografica campione di incassi al botteghino. Conosciuto dal grande pubblico e dai fans anche con il nome di “Star Wars: Episodio VIII – Gli ultimi Jedi”, la pellicola è uscita nelle sale cinematografiche nel 2017 ed è stata scritta e diretta da Rian Johnson. Si tratta dell’ottavo film della saga di Guerre Stellari e in ordine temporale è il giusto seguito del secondo capitolo “Star Wars: Il risveglio della Forza”. La storia, infatti, riprende proprio subito dopo gli eventi de “Il risveglio della Forza”, film che ha visto scontrarsi il Primo Ordine, nato dalle ceneri dell’Impero contro la Resistenza. In questa nuova pellicola diretta da Rian Johnson ritroviamo un cast di primissimo livello: dall’attrice Premio Oscar Lupita Nyong’o a Carrie Fisher, da Mark Hamill a Adam Driver. E ancora nel cast anche: Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Andy Serkis, Lupita Nyong’o, Domhnall Gleeson, Anthony Daniels, Gwendoline Christie, Kelly Marie Tran, Laura Dern, Frank Oz e Benicio del Toro. Il film ha riscosso un grandissimo successo al botteghino, ma ha diviso critica e pubblico nonostante alcune candidature ai Premi Oscar 2018 e 2 Premi BAFTA 2018. In particolare a far discutere è stata proprio la sceneggiatura e la regia del regista Rian Johnson.

Star Wars Gli ultimi Jedi: cast e critiche

Se da un lato il cast stellare di “Star Wars: Gli ultimi Jedi” non è stato oggetto di critiche, dall’altro lato la regia di Rian Johnson non ha entusiasmato la critica e uno zoccolo duro di fan. A puntare il dito contro il lavoro del regista e sceneggiatore americano è stato Sam Witwer, voce di Darth Maul, che su Twitch ha dichiarato: “Star Wars: Gli ultimi Jedi mi è sembrato un film fatto da uno che non ha fatto i compiti. Penso che Rian Johnson abbia talento, ma Bruce Lee non ha sviluppato il Jeet Kune Do senza aver imparato il Kung Fu prima. Non puoi reinventare Star Wars senza conoscerlo, per esempio secondo me lui non ha dato una ragione convincente per cui Luke non sia andato ad aiutare sua sorella.

Ci sono state molte cose nel film che ho trovato avvincenti dal punto di vista della regia di Rian Johnson, ma non si adattavano a Star Wars.” Ricordiamo che Sam Witwer in passato è stato uno dei doppiatori e ha prestato la sua voce a Maul nei film “Star Wars: The Clone Wars”, “Star Wars Rebels” e “Solo: A Star Wars Story”. Il doppiatore ci ha tenuto a precisare però: “questa è solo la mia opinione, ragazzi”, ha aggiunto. “C’erano molte cose ne Gli ultimi Jedi che ho trovato avvincenti dal punto di vista della regia di Rian Johnson. Ma non si adattavano a Star Wars. Non credo che abbia fatto i compiti per Star Wars, sui temi, sui personaggi. Ma come film autonomo, se non so cosa siano gli Jedi o chi sia Luke o cosa rappresentino, penso che ci siano alcune cose interessanti lì dentro. Se questo è abbastanza per te, è fantastico”.



