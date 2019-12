Star Wars 9 oggi al cinema: l’attesa è finita/ Si chiude la saga iniziata 42 anni fa

E’ terminata l’attesa per i miliardi di fan in tutto il mondo della saga di Star Wars. Quest’oggi, 18 dicembre, uscirà finalmente nelle sale cinematografiche l’atteso capitolo numero 9, quello che chiuderà la terza trilogia di questa epopea capace di guadagnare 9 miliardi di dollari dal 1977 ad oggi, più tutto il volume d’affare generato dal merchandising. “Star Wars: L’Ascesa di Skywalker”, si chiama così l’ultimo capitolo di questa stellare epopea, diretto da JJ Abrams, fra i registi più noti del panorama. Già pronto il fazzoletto per le lacrime? Chissà, fatto sta che la produttrice Kathleen Kennedy, non ha escluso altri film: “Provo un mix di emozioni e devo dirlo perchè si è trattato un un viaggio straordinari – le sue parole rilasciate nelle scorse ore – questi cinque anni trascorsi facendo questi tre film sono letteralmente volati via, ora bisogna realizzare che stiamo portando a termine la saga, ma non necessariamente gli Skywalker che, in un modo o nell’altro, potrebbero sempre riapparire, ma ora come ora si tratta di portare a compimento questa storia”.

STAR WARS 9 OGGI AL CINEMA: CAST E PREVISIONI AL BOTTEGHINO

La pellicola nelle sale da oggi vedrà nel cast Mark Hamill (Luke Skywalker), Anthony Daniels (C-3PO), Billy Dee Williams, ma anche le nuove leve Daisy Ridley, Adam Driver, John Boyega, Oscar Isaac, Domhnall Gleeson, Kelly Marie Tran, Joonas Suotamo, Billie Lourd (figlia di Carrie Fisher), Lupita Nyong’o. Presente anche la compianta Carrie Fisher, che verrà introdotta nel nono capitolo inserendo delle scene che la stessa aveva girato per l’ottavo capitolo, prima della sua prematura dipartita. La colonna sonora sarà invece curata come al solito da John Williams, mentre la scenografia verrà prodotta da Rick Carter e Kevin Jenkins. Star Wars 9 si preannuncia già da record in quanto a incasso, e secondo gli esperti dovrebbe generare al botteghino 450 milioni di dollari al lancio, in linea con “Gli ultimi Jedi”, e leggermente meno rispetto ai 528 milioni di dollari de “Il risveglio della forza”.

