Star Wars Day 2021/ Fan celebrano Guerre stellari e Disney+ lancia la nuova serie

Come ogni anno, il 4 maggio è lo Star Wars Day, il giorno in cui si festeggia lo straordinario e immenso mondo di Guerre Stellari. Perchè proprio il 4 maggio? La data è stata scelta per un semplice gioco di parole dato dall’assonanza fra “may the force” (che tradotto significa “che la forza”), e may the fourth, appunto, quattro di maggio.

Come ogni anno non mancano i grandi eventi, a cominciare dal lancio su Disney+, nota piattaforma di video streaming, della nuova serie originale Star Wars: The Bad Batch; inoltre, verrà lanciato un cortometraggio a tema Star Wars de I Simpson (sempre su Disney+), e verranno pubblicate anche alcune esperienze cinematografiche a tema per celebrare il mondo della galassia molto lontana. Particolare attenzione, oltre che alla nuova serie tv animata, anche al nuovo episodio dei Simpson con protagonista la piccola Maggie dal titolo ‘Il risveglio della Forza dopo il riposino’, in cui i noti personaggio della saga di Star Wars faranno visita a Springfield, e che sarà il primo di una serie di cortometraggi a tema che la Disney rilascerà nel corso dell’anno.

STAR WARS DAY: MAESTRO YODA IL PERSONAGGIO PIU’ AMATO IN ITALIA

Non mancheranno poi altri numerosi eventi, tutti rigorosamente online per via della pandemia in corso, come ad esempio meeting, incontri, visioni dei film e molto altro ancora, magari indossando i costumi delle pellicole e sfoggiando tutto il proprio repertorio di oggetti della saga spaziale di George Lucas scattata nel lontano 1977 e capace di appassionare milioni di fan in tutto il mondo in questi 44 anni. Per l’occasione il portale “Idealo”, sito di comparazione dei prezzi, ha analizzato l’interesse degli italiani per i prodotti a marchio Star Wars, scoprendo che nell’ultimo anno è cresciuto del 56% e il picco di interesse si è avuto con il debutto in Italia della serie tv The Mandalorian (+462.1% rispetto allo stesso periodo del 2019). A livello di personaggi, il maestro Yoda è stato quello più apprezzato nel 2020, seguito da Ben Solo/Kylo Ren, da Anakin e Luke Skywalker, e infine, da Obi-Wan Kenobi.

