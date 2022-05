Star Wars Day 2022, gadget a tema più belli/ Lego, videogiochi e tanti prodotti tech

Per lo Star Wars Day 2022, la giornata in cui si celebra l’universo di Guerre Stellari, in programma oggi, 4 maggio, abbiamo selezionato una serie di gadget a tema che potrebbero far felici i milioni di amanti sparsi per il globo di questa memorabile saga hollyoodiana. Partiamo con i Lego, i famosi mattoncini danesi che da anni riproducono alcune le scene iconiche di Star Wars nonché i personaggi più famosi, e in questo caso abbiamo selezionato per voi un simpatico set della grandezza di soli 8 centimetri, precisamente il Microfighter Millennium Falcon, in vendita a 9.49 euro su Amazon. Splendido, ma si sale di prezzo, il casco di Darth Vader, sempre in mattoncini Lego, venduto a 65.98 euro.

CYBER ATTACCO OSPEDALI DI MILANO/ Perché la sanità resta vittima prediletta degli hacker

Non mancano anche veri e propri gadget tech, come ad esempio (ma ci sono di fatto di tutti i personaggi), la chiavetta usb del mitico BB8, venduta a 30.25 euro, davvero una chicca. Interessante anche la mini lampada a forma di Stormtrooper, le famose truppe imperiali, venduta a 14.90 euro, nonche il mega tappetino XXL a 14.97 euro, con uno spettrale Darth Vader sullo sfondo.

"Putin trasferito d'urgenza per cancro"/ Rumors sui social alimentano il sospetto

STAR WARS DAY 2022, I GADGET PIU’ BELLI. LEGO STAR WARS: THE SKYWALKER SAGA

Per lo Star Wars Day 2022 possiamo consigliarvi anche qualche oggetto a tema videoludico, a cominciare dall’ultimo videogioco della saga di Guerre Stellari messo in commercio, leggasi lo spettacolare LEGO Star Wars: The Skywalker Saga, che potrete acquistare qui per varie console, a partire da circa 50 euro. Bellissima anche la nuova collezione in Blu Ray e Dvd con tutti e nove i capitoli della saga di Star Wars, in vendita a partire da circa 32 euro cliccando su questo a link.

Ovviamente questi sono solo alcuni dei gadget a tema Guerre Stellari per lo Star Wars day 2022, e se voleste cercare altro vi lasciamo il link alla pagina Amazon dedicata, nonché quello al sito della Lego che per l’occasione ha dato vita ad una particolare iniziativa che vi permette, dietro un minimo di spesa, di ottenere in regalo un set di Star Wars.

Mining Bitcoin/ Rischio BAN in Europa: sarà vietato "minare" criptovalute?

© RIPRODUZIONE RISERVATA