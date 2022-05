Star Wars Day, 4 maggio 2022/ Oggi si celebra la saga di Guerre stellari

«May the force be with you», ovvero «Che la forza sia con te». Oggi, mercoledì 4 maggio 2022, è l’attesissimo Star Wars Day: come ogni anno è arrivato il momento di celebrare la saga di Guerre stellari, il franchise creato da George Lucas. Una ricorrenza che arriva da molto lontano, sin dalla fine degli anni Settanta, ovvero dal boom della fortunata saga fantascientifica.

Lo Star Wars Day è il 4 maggio di ogni anno e questa data non è causale: ha avuto origine dal gioco di parole che vi abbiamo riportato all’inizio dell’articolo, ovvero «May the force be with you», e trasformato in «May the Fourth be with you». Anche se non è riconosciuta ufficialmente dalla Lucasfilm, la data è diventata un simbolo in tutto il mondo e non mancheranno neanche quest’anno feste e celebrazioni di ogni tipo.

Star Wars Day, 4 maggio 2022: Margareth Thatcher la prima “Jedi”

La prima apparizione delle frase “May the fourth be with you”, però, non sembra attribuibile ai fan di Star Wars: quando nel 4 maggio 1979 Margaret Thatcher divenne la prima donna ad essere eletta Primo ministro del Regno Unito. Ebbene, il suo partito decise di pubblicare un quotidiano locale un augurio particolare: “May the Fourth Be with You, Maggie. Congratulations”. Nel corso degli anni sono stati organizzati eventi in tutto il mondo per questa ricorrenza legata a Guerre stellari. Pensiamo al 2011 e alla festa organizzata a Toronto, in Canada, con eventi e programmi di ogni temi, tra cui una gara di cosplay e un quiz sulla trilogia originale.

L’Italia non fa eccezione e oggi sono previsti appuntamenti in tutto lo Stivale per gli appassionati della saga targata Lucasfilm. Ma non termineranno qui i festeggiamenti: sabato 7 maggio a Vigevano si terranno rendez-vous per tutta la città. Da Luke Skywalker a Darth Vader, i costumi saranno i grandi protagonisti, senza mai scordare le famosissime spade laser che hanno segnato una generazione.











