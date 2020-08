Stardust/ Video, su Italia 1 il film con Brian Cox (oggi, 15 agosto 2020)

Stardust va in onda su Italia 1 nella prima serata di oggi, sabato 15 agosto, a partire dalle ore 21:30. Si tratta di una pellicola realizzata coproduzione tra Regno Unito e Stati Uniti d’America con la regia di Matthew Vaughn, soggetto scritto da Neil Gaiman mentre la sceneggiatura ha visto la collaborazione tra il regista e Jane Goldman. Le musiche della colonna sonora sono state composte da Ilan Eshkeri, il ruolo di direttore della fotografia è stato affidato a Ben Davis ed i costumi di scena sono stati disegnati e realizzati da Sammy Sheldon. Nel cast figurano Claire Danes, Brian Cox, Sienna Miller, Ricky Gervais, Jason Flemyng, Mark Strong, Rupert Everett, Michelle Pfeiffer, Robert De Niro e Peter O’Toole.

Stardust, la trama del film

In Stardust ci troviamo in un mondo immaginario nel quale il mondo degli uomini viene diviso da quello magico da un muro di pietra e costantemente viene sorvegliato da un guardiano. Un giorno un giovane ragazzo riesce abilmente a superare questo muro e quindi arrivare dall’altra parte dove farà la conoscenza di una bellissima principessa di nome Una. La principessa, oltre ad essere estremamente bella e affascinante, è anche legata ad un destino infame che la vede da tanto tempo prigioniera all’interno di un carro ambulante ad opera di una potente strega. I due riescono tuttavia da avere un’appassionata notte d’amore nella quale sarà concepito un bambino che non appena nascerà verrà consegnato al padre dallo stesso guardiano del muro.

Gli verrà detto che il bambino in questione dovrà avere il nome di Tristan e che soprattutto egli sarà molto importante per il futuro del mondo. Diversi anni più tardi ed in particolar modo quando Tristan sarà cresciuto, questo allaccerà una bellissima storia d’amore con una donna di nome Victoria che tuttavia è tutt’altro che una ragazza gentile e premurosa. In tutto questo ci sono profondi cambiamenti anche dall’altra parte del muro dove il regno magico sta per salutare il suo vecchio sovrano ormai in fin di vita.

Visto che ci sono tanti che possono salire al trono, quasi come fosse una forma di divertimento, il morente sovrano decide di promettere il suo trono a colui il quale sarà in grado di ritrovare il suo topazio che lui lancia nel cielo trasformandolo in una stella. Da questo momento in poi avrà inizio un’incredibile avventura che vedrà tra i propri protagonisti anche lo stesso Tristan che inconsapevolmente andrà incontro ad un incredibile destino dal quale dipenderà ogni cosa. In questa avventura però dovrà fare i conti con streghe malvagie, animali dall’incredibile potenza e cavalieri di eccezionale abilità.

