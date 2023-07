Starlink, Musk riduce prezzi abbonamenti in Francia/ Piano per conquistare aree senza fibra ottica

Starlink è il progetto internet satellitare, sviluppato dalla società SpaceX e lanciato dal milardario Elon Musk, con l’ambizioso obiettivo di sfidare la fibra ottica. A partire da luglio la compagnia, come apprendiamo da Le Parisien, ha dato il via ad una vasta campagna commerciale per cercare di conquistare gli utenti francesi. Allo stato attuale, dal 2021 ad oggi, ha conquistato solo una dozzina di migliaia famiglie francesi, ma Elon Musk non sembra volersi accontentare.

3.500 sono i satelliti di cui si avvale Starlink, con lo scopo di arrivare a 12 mila. Le prestazioni di questo sistema sono direttamente correlate al numero dei satelliti in orbita: con più satelliti Musk riuscirebbe a garantire il servizio in più aree e garantire prestazioni migliori. L’idea del miliardario statunitense sarebbe quindi quella di aumentare il numero di satelliti che consenta l’attivazione del ‘crosslinking’, uno speciale sistema di comunicazione tra i satelliti che consentirà una minor dipendenza degli stessi dalle stazioni posizionate a terra. Oltre un milione sono gli utenti ad oggi in tutto il mondo che hanno deciso di affidarsi al web ‘everywhere’ del miliardario, ma lo sguardo sembra ora rivolto soprattutto alla conquista del popolo francese.

ELON MUSK AL RIBASSO: STARLINK VINCERÀ COMPETIZIONE IN FRANCIA?

Il prezzo dell’abbonamento a Starlink ad alta velocità da satellite è sceso a 40 euro al mese e il kit di installazione è passato da 450 a 199 euro per un abbonamento entro la fine del mese. Il vantaggio di questa tecnologia è quello di permettere la connessione ovunque, anche nelle zone più difficili da raggiungere. Il rovescio della medaglia è però quello di essere meno efficiente rispetto alla fibra.

Di fronte a questa offerta, Orange, la società di telecomunicazioni francese concorrente, si prepara al rilancio temendo probabilmente di perdere clienti, sebbene abbia dichiarato di recente che Starlink, pur godendo di una tecnologia innovativa, non potrà mai soppiantare del tutto la fibra. Intanto però pensa di allinearsi nella stessa direzione.

