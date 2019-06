START UP/ Il broker digitale DIB dei “fantastici 4” italiani conquista Amburgo

Si scrive Digital Insurance Broker, ma si legge: una scommessa nata quasi per caso che quattro giovani manager italiani hanno saputo trasformare in una sfida vincente. Tanto che i ragazzi di DIB sono stati gli unici italiani che ad Amburgo hanno raccontato la loro idea imprenditoriale nella sede della Hamburg School of Business Administration, sul prestigioso palcoscenico di “12hrs.us”, il più importante network di start up europeo e uno dei più importanti al mondo, in occasione di una conferenza sull’impatto delle trasformazioni digitali, accanto a giganti mondiali come Accenture, Google, Ibm, Philips e PwC.

La start up, il cui progetto è cresciuto anche grazie alla consulenza strategica di MindLab, spin off dell’Università degli Studi di Milano Bicocca, è il frutto di una joint tra Emanuele Corsico Piccolini, Marco Amato, Luca Fiore, Caterina Amato e Consulbrokers Spa, una delle aziende leader dell’industria dell’insurance-brokerage con una presenza capillare in Italia, e sedi a Dubai e a Londra.

“Nel 2018 abbiamo celebrato 30 anni di attività nell’industria del brokeraggio assicurativo – racconta Alfredo Amato, ceo di Consulbrokers – e abbiamo deciso di sostenere l’idea di questi quattro ragazzi proprio per gettare lo sguardo sul futuro del nostro mestiere. Ci abbiamo scommesso un anno fa e oggi partire con un riconoscimento così importante come quello ottenuto durante questo importante evento internazionale è la dimostrazione concreta che l’incontro tra esperienza e innovazione rappresenta il vero motore dell’imprenditoria italiana”.

“Siamo orgogliosi di essere stati gli unici italiani chiamati per la propria business idea a relazionare qui ad Amburgo – commenta uno dei fondatori di DIB Emanuele Corsico Piccolini. Che spiega: “Lo scopo del nostro progetto è apportare un beneficio reale alla vita di tutti i giorni e siamo perciò felici che la nostra proposta sia stata apprezzata anche per il suo volto umano, cioè per il fatto che siamo particolarmente attenti alla protezione delle persone e delle imprese”.

La nuova piattaforma, infatti, si pone come strumento per innovare il mercato del brokeraggio assicurativo, proponendo una soluzione in grado di analizzare il rischio di imprese di ogni dimensione in tempo reale e di metterlo in relazione con il mercato assicurativo.



