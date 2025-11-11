Bimbi geneticamente modificati: è questa la prossima frontiera delle big tech americani. Una start-up sta già investendo nel progetto

I bimbi geneticamente modificati sono vietati ma negli Stati Uniti i giganti della tecnologia stanno comunque provando a crearne uno. E’ questo quanto titola il Wall Street Journal in un articolo particolarmente choc e inquietante. A guidare la sperimentazione è Preventive, startup di San Francisco che è finanziata da un personaggio decisamente importante.

Parliamo infatti di Sam Altman, numero uno di OpenAi, l’azienda che si “nasconde” dietro ChatGpt. Assieme a lui Brian Armostrong, altro imprenditore arcinoto, essendo il numero uno di Coinbase. Obiettivo, creare un bambino geneticamente modificato: ma come ci riuscirà? Si punterà a modificare gli embrioni di modo che nascano di fatto “perfetti”. Modificandoli si potranno infatti prevenire malattie ereditarie, e nel contempo si cercherà di migliorarne l’intelligenza, nonostante si tratti di divieti a livello mondiale.

Secondo quanto riferisce ancora il Wall Street Journal, sarebbe già stata identificata una coppia portatrice di una malattia genetica, per partecipare alla sperimentazione. Ma come ci riuscirà Preventive? Ricordiamo che modificare gli embrioni umani per la riproduzione è illegale sia negli Stati Uniti quanto in altri 70 Paesi, per via delle complicazioni dal punto di vista etico/morale quanto di sicurezza, visto che non vi sono certezze in merito alla salute di questo bimbo nato geneticamente modificato: come sarà, come reagirà alla vita?

BIMBI GENETICAMENTE MODIFICATI: LE BIG TECH IN AZIONE

Tutte domande a cui non possiamo rispondere ma che i grandi delle Big Tech a stelle e strisce vogliono invece rispondere. Investitori facoltosi con disponibilità economiche praticamente illimitate, che possono contornarsi dei luminari mondiali della scienza e della medicina, oltre che delle tecnologie più avanzate: la biotica e la medicina tradizionale rischiano quindi di essere rivoluzionate, superando quella che da sempre è considerata una linea rossa.

Ovviamente se un bimbo venisse geneticamente modificato aumenterebbero le diseguaglianze fra ricchi e poveri: i primi sarebbero intelligenti, bravi e capaci, mentre ai secondi verrebbero relegati solo i lavori più umili e una vita di sacrifici.



BIMBI GENETICAMENTE MODIFICATI: COME STA AGENDO PREVENTIVE

Davvero siamo pronti a un mondo di questo tipo? Eppure Preventive ci vuole provare, operando in quei Paesi dove le normative sono ben più permissive rispetto a quelle occidentali, nel contempo i giganti della tecnologia stanno cercando di fare pressione sulle regolamentazioni non soltanto degli Stati Uniti ma anche di Cina e Unione Europea, di conseguenza non è da escludere un aggiornamento dei quadri normativi sull’editing genetico, magari con delle maglie più “larghe”.

“Solo perché puoi farlo non significa che dovresti farlo”, ha affermato la dott.ssa Françoise Baylis, consulente dell’OMS per l’editing del genoma, chissà se proseguirà ad essere un rigido diktat o se a breve ciò che abbiamo visto fino ad oggi solo nei film di fantascienza e thriller, possa diventare realtà: noi speriamo vivamente che tutto ciò non si verifichi mai.