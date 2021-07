Stasera a casa di Alice/ Video, su Rete 4 il film con Carlo Verdone e Ornella Muti

Stasera a casa di Alice va in onda dalle ore 16,15 di oggi, 8 luglio 2021, su Rete 4. Il film è uscito nelle sale italiane nel 1990, distribuito da Penta Film. A dirigere la cinepresa è il mito di Carlo Verdone, icona della commedia italiana, nonché comico, sceneggiatore e attore. Nello stesso film interpreta anche una delle parti principali. Tra i principali successi del genio romano annoveriamo: Un sacco bello, Borotalco, Bianco Rosso e Verdone e Acqua e Sapone. Viene affiancato nella recitazione della pellicola da altri due artisti dal grande calibro come Saverio Castellitto e Ornella Muti. Da sottolineare come la colonna sonora sia stata realizzata da Vasco Rossi in collaborazione con Gaetano Curreri. Tuttavia, non è mai stata ufficialmente pubblicata. Parte dei brani possono essere ritrovati all’interno della discografia dello stesso Vasco Rossi e degli Stadio. Il montaggio è stato affidato a Antonio Siciliano.

Hunger games: Il canto della rivolta Parte II/ Streaming del film su Italia 1

Stasera a casa di Alice, la trama del film

I protagonisti di Stasera a casa di Alice dell’intreccio sono Saverio e Filippo, due cognati che gestiscono un’attività di proprietà delle relative mogli, un’agenzia di viaggi religiosi che prende il nome di Urbi et Orbi. Saverio è un uomo ordinario, stakanovista e fedele alla propria moglie. Dall’altro lato Filippo è stato appena lasciato da sua moglie, dopo che quest’ultima ha scoperto il suo intrigo amoroso extraconiugale, incaricando allo stesso tempo Saverio di recuperarlo dal baratro. Andando a fondo della faccenda Saverio scopre che Filippo si è invaghito per Alice, un giovane modella e doppiatrice. Riesce nel tentativo di riportare a casa Filippo, ma nel frattempo facendo la conoscenza della ragazza, cercando di dissuaderla nel cercare il suo collega finisce per innamorarsene anche lui, cercandola e partecipando a tutte le feste a cui essa prende parte. In questa maniera anche lui inizia a condurre una doppia vita. Quando Filippo viene a sapere dell’accaduto mediante un nastro audio compromettente, scatena tutta la sua ira su Saverio. I due cognati tentano di giungere ad un compromesso, accordandosi su dei turni sui quali poter frequentare la giovane ragazza. I due, troppo presi dal cercare di immischiarsi nella relazione dell’altro, non si rendono conto che in realtà Alice non ricambio nessuno dei loro sentimenti. Il film termina con le due famiglie completamente lacerate e sul baratro della distruzione, con i due cognati che condividono una misera camera di uno sporco motel, prima di tornare definitivamente a casa dopo la dipartita dalla città di Alice.

La doppia vita di mio marito/ Streaming del film su Rai 2 "con un solo difetto..."

<h2<>Video, il trailer del film

LEGGI ANCHE:

Tentacoli/ Su Rete 4 il film con Henry Fonda (oggi, 7 luglio)

© RIPRODUZIONE RISERVATA