Sono in corso le registrazioni di Stasera a letto tardi con i The Jackal e tra gli ospiti ci saranno Carlo Conti, Elettra Lamborghini e Clementino.

Stasera a letto tardi è il nuovo show che andrà in onda prossimamente su Raidue e che sarà condotto dai The Jackal. La trasmissione si chiamerà così ma avrà lo stesso format di Chi vuol essere Peter Pan?, tramesso per diversi anni da canale 5 con la conduzione di Paolo Bonolis. Al centro di Stasera a letto tardi ci sono i bambini che saranno i protagonisti di gag e interviste su vari temi. La sincerità e la schiettezza del gruppo di bambini e bambine scelto per la trasmissione contribuirà a rendere ancora più leggera l’atmosfera.

Le risate saranno assicurate anche grazie alla conduzione dei The Jackal che, in questi giorni, sono alle prese con le registrazioni delle puntate che andranno avanti anche a dicembre. Nel corso delle varie puntate, tuttavia, oltre ai The Jackal e ai bambini, non mancheranno gli ospiti.

Stasera a letto tardi: chi sono i primi ospiti della trasmissione con i The Jackal

In ogni puntata, personaggi del mondo della televisione, della musica e dello spettacolo in generale si metteranno a disposizione dei bambini rispondendo anche alle loro domande. Come fa sapere Giuseppe Candela nella rubrica C’è chi dice…, sarebbero già tre i primi ospiti annunciati.

Come si legge sul numero del settimanale Chi in edicola da mercoledì 26 novembre, infatti, si metteranno a disposizione dei veri protagonisti di Stasera a letto tardi il direttore artistico del Festival di Sanremo 2026 ovvero Carlo Conti, Elettra Lamborghini con la sua ironia e il rapper nonché giudice di The Voice Senior, Clementino.