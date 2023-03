Stasera in tv 1 marzo 2023/ Programmi Mediaset: Michelle Impossible & Friends su Canale 5

Le reti Mediaset propongono una ricca programmazione televisiva per stasera, Mercoledì 1 marzo 2023. Su Canale 5 torna Michelle Hunziker per la seconda puntata del suo show Michelle Impossible & Friends, un programma d’intrattenimento che ha riscontrato un incredibile successo nella prima stagione. Nel one woman show, la conduttrice si metterà in gioco a 360 gradi, cantando, ballando e raccontandosi senza alcun filtro. Per le tre serate è previsto un cast fisso composto dalla Gialappa’s Band e dal Mago Forrest a cui si aggiungeranno tanti volti del mondo dello spettacolo italiano come Andrea Pucci, Nina Zilli, Katia Follesa, Claudio Bisio e tanti altri personaggi noti.

Tomaso Trussardi snobba Michelle Hunziker/ Lei in tv con Eros Ramazzotti, lui...

Su Italia 1 va in onda il film d’avventura La mummia, una pellicola del 2017 con protagonisti Tom Cruise, Russell Crowe,, Annabelle Wallis e Sofia Boutella. Si tratta di una nuova versione dell’omonimo film del 1932 e segna il remoto della saga. Su La 5 infine la commedia Tre all’improvviso, diretta da Greg Berlanti nel 2010 e con protagonisti Katherine Heigl e Josh Duhamel che interpretano Holly ed Eric. I due, pur non sopportandosi, si troveranno costretti a collaborare per il bene della piccola Sophie rimasta orfana dei genitori in seguito a un incidente.

Michelle Hunziker, imbarazzo a Michelle Impossibile/ Battuta su Giovanni Angiolini:"Ti ha visto nuda"

STASERA IN TV, I PROGRAMMI MEDIASET DI OGGI 1 MARZO 2023

Rete 4

21:20 – Controcorrente – Attualità – Veronica Gentili conduce l’approfondimento giornalistico di politica, cronaca e attualità con ospiti in studio e in collegamento.

Canale 5

21:20 – Michelle Impossible & Friends – Show – Michelle Hunziker si racconta in un one-woman show in una serata ricca di sorprese ed ospiti.

Italia 1

21:20 – La mummia – Film d’avventura – La principessa egizia Ahmanet sepolta nel deserto si risveglia dopo millenni e progetta di riacquistare i suoi poteri per lanciare una maledizione sull’intera umanità. Nel cast anche Tom Cruise e Russell Crowe.

Eros Ramazzotti, sorpresa di Aurora: "Sono incinta"/ Michelle "A 9 anni ti vidi e..."

23:30 – Il Re Scorpione – Film d’avventura – The Rock interpreta Mathayus il Re Scorpione che, ingaggiato da Memnon, combatte con la giovane strega Cassandra.

Italia 2

21:15 – Le Iene Show – Show – Belen Rodriguez e Max Angione conducono il programma che dedica spazio a fatti di cronaca e attualità grazie ai servizi degli inviati.

La 5

21:10 – Tre all’improvviso – Film Commedia – Holly ed Eric non si sopportano, ma quando scoprono che i loro amici morti in un incidente li hanno designati come affidatari della loro bambina, dovranno affrontare una difficile sfida che riserverà molte sorprese.

23:20 – Uomini e Donne – Talk Show – Maria De Filippi conduce il programma di appuntamenti aiutando uomini e donne a trovare la loro anima gemella.

Iris

21:00 – Dove osano le aquile – Film di Guerra – Durante la seconda guerra mondiale, un commando di soldati alleati deve salvare e liberare un generale americano da una fortezza nazista.

23:58 – Gran Torino – Film Drammatico – Un veterano della guerra di Corea, nonostante l’astio che prova nei confronti degli immigrati, prova ad aiutare un adolescente asiatico a non finire dei guai.











© RIPRODUZIONE RISERVATA