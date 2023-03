Stasera in tv 1 marzo 2023/ Programmi Rai: Bohemian Rapsody su Rai 1, Mare Fuori su Rai 2

Ricca programmazione in onda oggi Mercoledì 1 marzo sui canali Rai. Su Rai 1 troviamo il film musicale Bohemian Rapsody che omaggiando i Queen, ripercorre tutta la loro carriera dalla nascita nel 1970 fino al concerto Live Aid del 1985. Il film ha riscontrato un enorme successo vincendo nel 2019 quattro Premi Oscar e due Golden Globes, risultando il film biografico musicale di maggior successo nella storia del cinema. Su Rai 2 vanno in onda due nuovissime puntate della fiction Mare Fuori, giunta ormai alla terza stagione. La serie nonostante sia già stata resa disponibile in streaming su RaiPlay, continua ad essere trasmessa sul piccolo scherma con cadenza settimanale. Nell’appuntamento di oggi, il rapporto tra Zenna e Cadiotrap risulta sempre più complicato, mentre Naditza e Filippo, ancora evasi, incontrano Carmine. Su Rai 3 infine, torna Federica Sciarelli con un nuovo appuntamento del programma Chi l’ha visto? che da trentaquattro anni si dedica, grazie anche all’aiuto dei telespettatori alla ricerca di persone scomparse e ai misteri che tengono l’Italia con il fiato sospeso. Con il contributo di filmati realizzati appositamente e video di repertorio, il programma approfondisce i casi di cronaca, storie di adolescenti in fuga, donne maltrattate e anziani soli.

Stasera in tv 1 marzo 2023/ Programmi Mediaset: Michelle Impossible & Friends su Canale 5

STASERA IN TV, I PROGRAMMI RAI DI OGGI 1 MARZO 2023

Rai 1

21:30 – Bohemian Rhapsody – Film Biografico – Grande omaggio alla storica band dei Queen e alla leggenda Freddie Mercury interpretato da Rami Malek.

23:55 – Porta a Porta – Attualità – Bruno Vespa conduce per tre sere a settimana la venticinquesima edizione del programma che offre ai telespettatori avvenimenti di politica, fatti di cronaca e cambiamenti della società.

Bohemian Rhapsody/ Il film su Freddy Mercury in onda oggi mercoledì 1 marzo su Rai 1

Rai 2

21:20 – Mare Fuori 3 – Fiction – Continuano le avventure e le storie del gruppo di giovani ragazzi detenuti in un carcere minorile.

23:50 – Stasera c’è Cattelan – Show – Alessandro Cattelan conduce il divertente late show dove numerosi ospiti si mettono alla prova con interviste, sfide e giochi.

Rai 3

21:20 – Chi l’ha visto? – Attualità – Il programma affronta casi di scomparsa e misteri da risolvere con l’aiuto dei telespettatori, conduce Federica Sciarelli.

Rai 4

21:20 – Doppio sospetto – Film Thriller – Alice e Céline sono vicine di casa e migliori amiche, finché Céline non accurerà Alice di non aver fatto il possibile per salvare suo figlio morto perchè precipitato dalla finestra.

La Mummia/ Film d’avventura oggi mercoledì 1 marzo su Italia 1

23:00 – Outback – Film Horror – Una coppia in crisi formata da Wade e Lisa, prova a ricostruire il loro rapporto partendo per una vacanza in Australia, ma un guasto all’automobile obbliga la coppia ad avventurarsi nel deserto.

Rai 5

21:15 – Art Night – Documentario – La scoperta dell’arte tramite un viaggio nelle sue componenti più importanti. Viene analizzato nella puntata il colore giallo all’interno della pittura e delle arti visive.

22:10 – Jaco The Film – Film Documentario – Jaco Pastorius esordisce nel 1976 e ha rappresentato nella sua carriera un’importante svolta per il jazz moderno che continua ad ispirare ogni artista del panorama musicale.

Rai Movie

21:10 – La 25a ora – Film Drammatico – Uno spacciatore di droga viene condannato a sette anni di carcere e passerà in compagnia dei suoi amici e della sua fidanzata, la sua ultima notte di libertà.

22:55 – Una giusta causa – Film Drammatico – Felicity Jones interpreta Ruth Bader Ginsburg, una giovane studentessa che a metà degli anni 50 viene ammessa alla Harvard Law School. La vita da avvocato, in quanto donna, non è per niente facile, ma uno specifico caso potrebbe portarla verso l’uguaglianza di genere.











© RIPRODUZIONE RISERVATA