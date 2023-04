Stasera in tv 10 aprile/ Programmi Rai: film sull’Isola delle Rose su Rai 2

COSA VEDERE STASERA IN TV SULLE RETI RAI?

Le reti Rai propongono una programmazione molto interessante per stasera, lunedì 10 aprile. Stasera in tv in prima serata su Rai 2 verrà trasmesso il film L’incredibile storia dell’Isola delle Rose. Si tratta di una commedia storica e drammatica datata 2020 e diretta dal regista Sydney Sibilia. Le vicende narrate nel film sono tratte da una storia reale: quella dell’ingegnere italiano Giorgio Rosa (qui interpretato da Elio Germano), che creò una piattaforma artificiale in mezzo al mare che divenne micronazione il 1° maggio del 1968, e fu poi demolita l’anno successivo dal governo italiano.

Stasera in tv, sempre in prima serata ma su Rai Movie, verrà trasmesso un film western: si tratta de I due invincibili. Questa pellicola, datata 1969, è stata diretta dal regista Andrew V. McLaglen, e vede protagonisti due grandi stelle dei film western di quegli anni: John Wayne e Rock Hudson. Le vicende riprendono l’intervento francese in Messico durante la guerra di secessione americana, quando l’arciduca Massimiliano d’Austria fu insediato da Napoleone III come imperatore in Messico. Il film è inoltre basato sulla reale fuga in Messico dopo la guerra civile di Joseph O. Shelby, un generale confederato.

STASERA IN TV, PROGRAMMI RAI DI OGGI 10 APRILE 2023

Rai 1

21,45 – Sanremo 2023 – Tra palco e realtà – Film – Stasera in tv andrà in onda questo docufilm diretto da Leonardo Lo Frano, che racconta le storie più inedite e segrete del Festival di Sanremo di quest’anno. Inviato speciale che ci porterà nel backstage del Teatro Ariston è Gianni Morandi, che ha vissuto questa esperienza in prima persona. Il docufilm mostrerà le prove dello spettacolo e tutte le emozioni dei cantanti in gara, comprese le loro paure e le loro fragilità, ma anche quelle dei telespettatori italiani.

Rai 2

21,00 – L’incredibile storia dell’Isola delle Rose – Film storico – La vita di Giorgio Rosa, ingegnere dal talento incompreso, sta andando a rotoli: egli è infatti stato licenziato dal lavoro, i genitori non vogliono più saperne nulla di lui e neanche la fidanzata, che lo ha appena lasciato. Giorgio decide quindi di costruirsi un piccolo mondo tutto suo: l’Isola delle Rose, una piattaforma artificiale in mezzo al mare, territorio indipendente di cui diventa presidente. Non va tutto rose e fiori, però, perché il Presidente del Consiglio decide di dichiarare guerra all’idealistica isola di Giorgio.

Rai 3

21,20 – Report – Programma tv – Stasera in tv altro appuntamento con una nuova puntata del programma simbolo del giornalismo d’inchiesta. Stasera si parte con l’inchiesta Ritorno a Bergamo di Cataldo Ciccolella e Giulio Valesini, in collaborazione con Alessia Pelagaggi. L’inchiesta ricorda il periodo drammatico di marzo 2020, in pieno Covid: file infinite di persone davanti ai supermercati, bare sui camion, terapie intensive stipate, il Papa solo in preghiera in piazza San Pietro, le serenate sui balconi, i bambini in didattica a distanza davanti a un computer. Dall’inchiesta emerge una classe dirigente disattenta e irresponsabile, e ci si chiede se forse abbiamo addirittura agevolato l’avanzata del Covid. Proseguiamo poi con un’altra inchiesta: quella de La manzetta di Walter Molino in collaborazione con Federico Marconi, che vede al centro il nuovo codice degli appalti introdotto dal governo italiano, che semplifica le procedure e liberalizza il ricorso agli affidamenti indiretti. Infine, l’approfondimento L’occhio di riguardo a cura di Daniele Autieri in collaborazione con Federico Marconi. Questa inchiesta tratta dell’Ospedale Oftalmico di Roma, il più importante in Italia nella cura dell’occhio, enorme struttura purtroppo caratterizzata da grandissime inefficienze.

Rai 4

21,20 – Anna – Film d’azione, thriller, spionaggio – La protagonista di questo film in onda stasera in tv è Anna Poliatova, giovane agente del Kgb recentemente trasferitasi da Mosca a Parigi. La donna è incaricata di giustiziare tutti i potenziali nemici della Russia, ma qualcosa va storto: la CIA si accorge di lei.

Rai 5

21,15 – Paradise – Una nuova vita – Film commedia, drammatico – Il protagonista di questo film è Calogero, un venditore di granite siciliano che si ritrova testimone di un omicidio di carattere mafioso. Calogero, un uomo ordinario, sceglie di fare qualcosa di straordinario e coraggioso: decide di testimoniare contro il killer. Questa scelta costerà caro a Calogero che, per sua protezione personale, verrà spedito nel Friuli, lontano dalla sua vita e dalla sua famiglia.

Rai Movie

21,10 – I due invincibili – Film western – Stasera in tv il film western ambientato dopo la guerra di secessione, che vede protagonisti il colonnello sudista Jim Landon, diretto in Messico, che incontra l’ex colonnello nordista John Henry, diretto verso Durango con una mandria di cavalli. I due, una volta nemici sul campo di battaglia, uniranno ora le forze per sconfiggere una banda di fuorilegge.











