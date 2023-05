Stasera in tv 10 maggio/ Mediaset: Il prescelto su Iris

COSA VEDERE STASERA IN TV SULLE RETI MEDIASET?

È prevista una programmazione televisiva ricca di titoli davvero interessanti per la serata di oggi, mercoledì 10 maggio 2023, in onda sulle reti Mediaset. Stasera in tv in prima serata su Iris andrà in onda il film Il prescelto. Questa pellicola, di genere horror, thriller, giallo e fantastico, è una produzione americana e tedesca del 2006, diretta dal regista Neil LaBute. Il prescelto, che vede protagonista l’attore Nicolas Cage, è anche il remake del film The Wicker Man del 1973, una pellicola diretta dal regista Robin Hardy.

Stasera in tv in prima serata su Italia 1 andrà in onda un classico amato da ragazzi e adulti: Pirati dei Caraibi – La maledizione del forziere fantasma (Pirates of the Caribbean: Dead Man’s Chest). Questa pellicola del 2006, diretta dal regista Gore Verbinski, è ispirata all’omonima attrazione dei Parchi Disney, e si tratta del secondo capitolo del franchise de I Pirati dei Caribi. La pellicola, che vede protagonisti gli attori Johnny Depp, Keira Knightley e Orlando Bloom, ha ottenuto nel 2007 un Oscar (su un totale di 4 candidature) per i migliori effetti speciali.

STASERA IN TV, I PROGRAMMI MEDIASET DI OGGI 10 MAGGIO

Rete 4

21,20 – Controcorrente Prima Serata – Programma Tv – Stasera in tv andrà in onda un nuovo appuntamento con questo programma, spin-off di Controcorrente, ideato e condotto da Veronica Gentili. Come al solito, la puntata sarà ricca di approfondimenti e spunti di riflessione su argomenti di attualità.

Canale 5

21,20 – Luce dei tuoi occhi – Seconda stagione – Fiction – Roberto, ricoverato in stato di incoscienza, non può svelare a sua sorella Emma, sconvolta dalla situazione, i motivi che lo hanno spinto a incontrare Petra. Emma si reca a casa di quest’ultima nel tentativo di parlarle, ma Armando la caccia via. Petra si allontana da Vicenza, portando via con sé sua figlia Diana: ciò che Roberto sa è troppo pericoloso, e potrebbe mettere in pericolo le loro vite.

Italia 1

21,20 – Pirati dei Caraibi – La maledizione del forziere fantasma – Film – Will Turner ed Elizabeth Swann sono condannati a morte per aver aiutato il pirata Jack Sparrow nella sua fuga. L’unico modo per sfuggire all’arresto è ritrovare il Capitano e convincerlo a cedergli una preziosa bussola, da barattare con la propria libertà. Sparrow, però, è alle prese con una lotta con Davy Jones, il comandante dell’Olandese Volante, a cui aveva promesso la sua anima in cambio del posto da capitano sulla Perla Nera.

Italia 2

21,15 – Le Iene 2023 – Varietà – Stasera in tv va in onda una replica del programma di intrattenimento condotto da Belen Rodriguez insieme ai comici Max Angioni, Eleazaro Rossi e Nathan Kiboba.

La 5

21,10 – The Rebound – Ricomincio dall’amore – Film – Sandy scopre che il marito la tradisce; la donna fa quindi i bagagli e si trasferisce con i figli a New York. Avendo bisogno di una baby-sitter, Sandy incontra Aram, il suo nuovo vicino di casa…

Iris

21,00 – Il prescelto – Film – Quando la ex fidanzato del poliziotto Edward Malus lo ricontatta, chiedendogli di aiutarla a ritrovare la figlia, misteriosamente scomparsa, l’uomo non esita un secondo. Le indagini portano il poliziotto a Summer Island, dove il tempo sembra essersi fermato: la società autoctona è di tipo matriarcale e dedita a strani riti pagani…

