Stasera in tv 10 marzo 2023/ Programmi Mediaset: Su Iris va in onda Il padrino

COSA VEDERE STASERA IN TV SULLE RETI MEDIASET?

Interessante programmazione tv stasera venerdì 10 marzo 2023 sulle reti Mediaset. Su Iris andrà in onda Il padrino, film del 1972 del regista Coppola, la cui storia è tratta dall’omonimo romanzo di Mario Puzo. Il padrino è il primo film della trilogia interpretata da attori del calibro di Marlon Brando, Al Pacino, James Caan, Robert Duvall, John Cazale, Richard S. Castellano, Talia Shire e Diane Keaton. Il film, ambientato a New York in pieno dopoguerra, vede come protagonisti don Vito Corleone, il boss mafioso più potente della città, e suo figlio Michael Corleone, aspirante nuovo padrino. Il film ha riscosso a suo tempo grande successo, ricevendo ben tre premi Oscar su dieci nomination totali: per il miglior film, per il miglior attore protagonista e per miglior sceneggiatura non originale. Il padrino è attualmente considerato uno dei capolavori della storia del cinema.

Uomini e donne, trono a rischio per Lavinia?/ Il retroscena della scelta di Federico

Stasera in tv, sempre in prima serata, ma stavolta su Italia 1, troviamo il film d’azione/thriller Jack Reacher – la prova decisiva, film del 2012 diretto dal regista Christopher McQuarrie. La pellicola è l’adattamento cinematografico del romanzo dell’autore Lee Child La prova decisiva (2005), e vede come attore protagonista Tom Cruise nei panni di Jack Reacher. Il film, che ha una durata complessiva di 130 minuti, è stato prodotto negli Stati Uniti da varie case di produzione, tra cui troviamo anche la Paramount Pictures, e distribuito in Italia dalla Universal Pictures.

Sara Shaimi e Sonny Di Meo "matrimonio fantastico"/ Frecciata ad Aurora Colombo?

STASERA IN TV, I PROGRAMMI MEDIASET DI OGGI 10 MARZO 2023

Rete 4

21,20 – Quarto Grado – Programma TV – Stasera in tv nuovo appuntamento con l’approfondimento giornalistico condotto da Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero, che tratteranno dei gialli irrisolti della cronaca più o meno recente.

Canale 5

21,20 – Buongiorno, mamma! Seconda stagione – Fiction – Sole vuole sapere la verità su suo padre, e chiede a Vincenzo di effettuare un test del DNA. Guido ne rimane sconvolto, temendo di perdere sua figlia. Mauro, intanto, fa il possibile per riconquistare Agata, mentre Francesca riceve una rivelazione inaspettata da Karim. Jacopo, che vorrebbe confessare a Lea di essere il responsabile del coma di suo fratello, è fermato dalla ragazza, che lo sorprende con una notizia sconvolgente. Vincenzo scopre che Maurizia si trovava a Bracciano il giorno dell’incidente di Anna.

GF Vip, Amaurys Perez boccia gli 'Incorvassi': "Li vedo forzati"/ "Donnalisi non dureranno 3 secondi fuori"

23,30 – Station 19 – Non pensare al passato con rabbia – Serie TV – Marsha si scopre positiva al COVID-19, mentre Jack si occupa del bambino che aveva precedentemente salvato dal padre violento. La squadra interviene nel caso di una madre incinta fatta di droghe pesanti, che cerca di difendersi con una mazza da baseball. Quando si rompono le acque, il bambino nasce nel garage, la donna viene portata in ospedale e il padre viene arrestato per spaccio di droghe pesanti.

Italia 1

21,20 – Jack Reacher – La prova decisiva – Film d’azione, thriller – Un cecchino uccide cinque persone in una cittadina del Midwest. L’uomo accusato, James Barr, si dichiara però innocente, e si rivolge a Jack Reacher, un brillante investigatore militare, che ritiene essere l’unico in grado di scovare il vero colpevole della strage.

Italia 2

21,15 – A Quiet Place II – Film thriller, sci-fi – Stasera in tv il sequel di A Quiet Place. La famiglia Abbott, ridotta a soli quattro componenti, si ritrova costretta ad affrontare il terrore del mondo esterno e ad avventurarsi nell’ignoto, in cerca di altri esseri umani sopravvissuti alle strane creature aliene che si aggirano per il mondo massacrando le persone. La famiglia si accorge presto che queste creature aliene non rappresentano l’unica insidia che saranno costretti a fronteggiare.

23,10 – Ouija – L’origine del male – Film horror, thriller – Prequel del film Ouija del 2014. Una vedova con due figlie sbarca il lunario spacciandosi per una medium e mettendo in scena false sedute spiritiche. Così facendo la donna, inconsapevolmente, invita a casa propria uno spirito maligno, dal quale sua figlia verrà posseduta.

La5

21,10 – Grande Fratello VIP 2022 – Soap opera – Stasera in tv va in onda la replica della quarantesima puntata del Grande Fratello VIP 2022, condotto da Alfonso Signorini insieme alle opinioniste Sonia Bruganelli ed Orietta Berti; c’è anche Giulia Salemi nel ruolo di portavoce dei commenti provenienti dal pubblico dei social. La quarantesima puntata del Grande Fratello VIP prevede sette concorrenti in nomination: Antonella, Nikita, Luca, Davide, Milena, Alberto e Giaele: uno tra loro dovrà lasciare il programma. La concorrente Oriana, invece, è stata decretata la prima finalista di questa edizione del programma.

Iris

21,00 – Il padrino – Film giallo, drammatico – Il film, ambientato a New York nell’anno 1946, vede come protagonista Vito Corleone, patriarca di una potente famiglia mafiosa. La famiglia Corleone conduce una vita criminale, ma che allo stesso tempo è segnata da un antico codice morale fatto di valori che nessuno può infrangere. Si tratta del primo adattamento di una trilogia che ha fatto la storia.











© RIPRODUZIONE RISERVATA