Stasera in tv 10 marzo/ Programmi Rai: torna Loretta Goggi con Benedetta Primavera

Interessante programmazione prevista stasera in tv sulle reti Rai. Su Rai 1 ritorna Loretta Goggi dopo 30 anni con il suo show Benedetta Primavera. Si tratta di una produzione Rai Direzione Intrattenimento Prime Time in collaborazione con Blu Yazmine, che andrà in onda per quattro puntate ogni venerdì a partire da stasera. Loretta Goggi, talentuosa artista, cantante e regina del piccolo schermo, racconterà agli spettatori la sua storia e quella della televisione italiana. Loretta Goggi, tra le altre cose, è stata la prima donna a condurre un quiz televisivo e a presentare il festival di Sanremo, oltre che a fare imitazioni in tv. Il nome del suo programma è ispirato proprio alla sua canzone “Maledetta Primavera”.

In prima serata su Rai 4 va in onda Papillon, film del 2017 diretto dal regista Michael Noer. Si tratta del remake dell’omonimo film di Franklin Schaffner del 1973, a sua volta ispirato all’autobiografia di Henri Charriere, che racconta il periodo della sua prigionia e i tentativi di fuga dal famigerato carcere dell’isola del Diavolo. Gli attori protagonisti sono Charlie Hunnam e Rami Malek, che interpretano rispettivamente Henri “Papillon” Charriere e Louis Dega.

STASERA IN TV, I PROGRAMMI RAI DI OGGI 10 MARZO

Rai 1

21,30 – Benedetta Primavera – Show – A condurre la prima delle quattro puntate dello show insieme a Loretta Goggi ci saranno anche Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu (meglio conosciuti come il duo comico Luca e Paolo); saranno presenti in studio anche le comiche Michela Giraud e Lucia Ocone. Tra gli ospiti della prima puntata del programma in onda stasera in tv ci saranno Heather Parisi, Chiara Francini, Mietta e Anna Tatangelo (che canteranno rispettivamente insieme a Mia Martini e Whitney Houston), Bruno Vespa, Marco Galliani e Claudio Amendola. Il direttore artistico è Laccio, mentre la direzione musicale è affidata a Valeriano Chiaravalle e la scenografia a Marco Calzavara.

Rai 2

21,20 – N.C.I.S. – Bersaglio mancato – Serie TV – Stasera in tv vanno in onda due puntate della serie televisiva N.C.I.S. Nel giorno del ringraziamento, e più precisamente durante la “corsa del tacchino”, ha luogo un attentato dinamitardo. Inizialmente si crede che l’attacco sia diretto ai danni dell’ammiraglio Stock, ma successivamente si scopre che non era altro che un tentativo di eliminare la Knight. Ignara di tutto ciò, Jessica va a casa di sua sorella Robin, chiedendo a Kasie di accompagnarla.

22,10 – N.C.I.S.: Hawaii – Ultimo spettacolo – Serie TV – La squadra inizia a indagare sul caso del ritrovamento del cadavere del sottoufficiale Kendall Wells. Sul suo corpo senza vita vengono scoperti segni di bruciature riconducibili a tortura. L’inesperto Alan sostituisce momentaneamente Lucy nelle indagini.

Rai 3

21,20 – Dario Fo: l’ultimo Mistero Buffo – Film – Stasera in tv l’omaggio al celebre drammaturgo e vincitore del premio Nobel Dario Fo. Il film-documentario è diretto da Gianluca Rame e prodotto da Clipper Media e Luce Cinecittà con Compagnia Teatrale Fo Rame, in collaborazione con Rai Documentari e Fondazione Fo Rame. Il film è incentrato su un evento specifico: il 1 agosto 2016, a Roma, il grande attore e drammaturgo Dario Fo, ormai novantenne e arrivato al tramonto della sua carriera, sta per mettere in scena uno dei suoi capolavori: Mistero Buffo. Si tratta dell’addio alle scene del drammaturgo, che scomparirà solo un paio di mesi più tardi.

23,10 – Ossi di seppia – Il rumore della memoria – Documentario – Questa puntata del programma vede al centro il leader radicale Marco Pannella, che ha cambiato profondamente la società italiana con la sua eccentricità, le sue battaglie e le sue rivoluzioni. A raccontare è Mirella Parachini, moglie di Pannella per diversi anni.

Rai 4

21,20 – Papillon – Film drammatico, giallo – Henri “Papillon” Charriere è costretto a scontare una pena per un omicidio che in realtà non ha mai commesso. L’uomo si allea con un altro condannato, il contraffattore Louis Dega, e tra i due nasce uno splendido legame di amicizia.

23,30 – Nine Bullets – Fuga per la libertà – Film – Il piccolo Sam è costretto alla fuga dopo aver sottratto dei documenti al boss criminale Jack. Ad aiutare il giovane sarà l’ex ballerina di burlesque Gypsy, l’ex amante dello stesso Jack.

Rai 5

21,15 – Concerto di inaugurazione della stagione 2022/2023 dell’orchestra Rai – Musica – Si tratta della Sinfonia n. 2 in do minore della “Resurrezione” per soli, coro e orchestra, composta da Gustav Mahler e diretta da Fabio Luisi. La sinfonia coinvolge più di 110 strumentalisti, 70 voci e due cantanti soliste.

22,45 – Save the Date – Rubrica – Stasera in tv il programma dedicato ai principali appuntamenti dell’agenda culturale italiana. Al centro della puntata di stasera ci saranno lo spettacolo teatrale Uno sguardo dal ponte, diretto e interpretato da Massimo Popolizio, la mostra di Cecco del Caravaggio all’Accademia Carrara di Bergamo, l’opera di Igor Stravinskij (The Rake’s Progress) al teatro del Maggio Fiorentino, il festival Danza in Rete Festival a Vicenza e Schio e lo spettacolo Extralishow.

23,10 – Nile Rodgers – Come farcela nel mondo della musica – Documentario – Nel documentario, il produttore, compositore, arrangiatore e chitarrista Nile Rodgers svela ai telespettatori la chiave per raggiungere il successo.

Rai Movie

21,10 – Per sempre la mia ragazza – Commedia, musical – Il film, ambientato a Saint Augustine, Louisiana, è diretto da Bethany Ashton Wolf. La protagonista Josie (Jessica Rothe) viene lasciata all’altare dal fidanzato Liam (Alex Roe). Dopo molti anni, Josie e Liam si incontrano di nuovo.

23,00 – Bombshell – La voce dello scandalo – Film drammatico – Stasera in tv l’incredibile storia di tre donne coraggiose, oltre che la ricostruzione del caso Roger Ailey, capo di Fox News accusato di molestie sessuali ai danni di alcune sue dipendenti. Il film racconta la storia di Megyn Kelly, attaccata dal pubblico (e dallo stesso Ailey) per aver accusato di misoginia Donald Trump; Gretchen Carlson, presentatrice che, subito dopo essere stata licenziata, ha accusato di molestie sessuali il suo ex capo (che verrà poi accusato anche da Megyn Kelly); infine, la giornalista Kayla Pospisil che, dopo aver accettato le proposte di Ailey nel disperato tentativo di fare carriera, trova finalmente il coraggio di lasciare Fox News.













