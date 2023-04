Stasera in tv 11 aprile/ Programmi Mediaset: Il canto della rivolta II su Italia 2

COSA VEDERE STASERA IN TV SULLE RETI MEDIASET?

Le reti Mediaset prevedono una ricca programmazione televisiva per stasera, martedì 11 aprile. Stasera in tv in prima serata su Italia 2 andrà in onda Hunger Games: Il canto della rivolta – Parte 2 (Mockingjay Part 2), un film d’avventura e fantastico del 2015 diretto da Francis Lawrence. Si tratta della seconda parte del terzo (e ultimo) capitolo della saga fantasy ispirata ai romanzi di Suzanne Collins, ambientata in un futuro distopico postapocalittico. Questa pellicola, che vede protagonisti Jennifer Lawrence, Josh Hutcherson e Liam Hemsworth, è stato accolta positivamente dalla critica proprio grazie alle interpretazioni di questi ultimi.

Stasera in tv martedì 11 aprile/ Programmi Rai: La casa dei libri su Rai 5

Stasera in tv, sempre in prima serata ma su Canale 5, andrà in onda la partita di UEFA Champions League Benfica – Inter: si tratta dell’andata dei quarti di finale della competizione più accesa d’Europa. Lo scontro tra queste due squadre avrà luogo a Lisbona, in Portogallo, allo stadio “Da Luz”, in contemporanea con Manchester City – Bayern Monaco. Benfica – Inter sarà arbitrata dall’inglese Michael Oliver, mentre gli assistenti saranno Burt e Bennet, il quarto uomo Brooks. La partita di ritorno si terrà invece allo stadio di San Siro la prossima settimana, mercoledì 19 aprile.

Stasera in tv 10 aprile/ Programmi Rai: film sull’Isola delle Rose su Rai 2

STASERA IN TV, PROGRAMMI MEDIASET DI OGGI 11 APRILE

Rete 4

21,20 – Fuori dal coro – Programma tv – Torna stasera in tv una nuova puntata del programma di approfondimento e inchiesta condotto da Mario Giordano. Tra i temi di questa sera ci saranno il Pnrr, la situazione dei salari, gli effetti avversi dei vaccini, la sicurezza nelle città italiane, e i ladri di case.

Canale 5

21,00 – UEFA Champions League 2022/2023 – Benfica – Inter (dallo stadio “Da Luz”, Lisbona, quarti di andata) – Sport – Stasera in tv andrà in onda la partita di andata Benfica – Inter dei quarti di finale di UEFA Champions League.

Stasera in tv 10 aprile/ Programmi Mediaset: Orgoglio e pregiudizio su La 5

Italia 1

21,10 – Le Iene 2023 – Varietà – Torna anche questo martedì il programma tutto italiano di intrattenimento condotto da Belen Rodriguez e Max Angioni.

Italia 2

21,15 – Hunger Games – Il canto della rivolta – Seconda parte – Film fantasy, d’azione, avventura – La nazione immaginaria Panem, retta dal presidente Snow, è in guerra. Katniss Everdeen, la riluttante leader della ribellione dei distretti contro Capitol City, si prepara ad affrontare lo scontro finale, come al solito accompagnata dai suoi fedeli amici Gale, Finnick e Peeta.

La 5

21,15 – Di Martedì – Programma tv – Stasera in tv nuovo appuntamento con l’approfondimento di Giovanni Floris dedicato ai principali temi dell’attualità italiana ed internazionale. I temi affrontati nella puntata di stasera saranno le aspre critiche nei confronti del Governo guidato da Giorgia Meloni, i sondaggi IPOS di Nando Pagnoncelli e la satira di Luca e Paolo.

Iris

21,00 – Catlow – Film western – Protagonisti del film lo sceriffo Ben Cowan all’inseguimento dell’amico Catlow, abilissimo ladro di bestiame. Lo sceriffo cattura e si lascia sfuggire nuovamente l’amico un paio di volte, tra intromissioni di soldati messicani, indiani Kiowa sul piede di guerra e un killer con l’intento di impiccare Catlow.











© RIPRODUZIONE RISERVATA