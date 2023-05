Stasera in tv 11 maggio 2023/ Mediaset: Doctor Sleep su Italia 2

COSA VEDERE STASERA IN TV SULLE RETI MEDIASET

Le reti Mediaset propongono una programmazione televisiva ricca di contenuti degni di nota per la serata di oggi, giovedì 11 maggio 2023. Stasera in tv in prima serata su Italia 2 andrà in onda Doctor Sleep. Questa pellicola, di genere drammatico e horror, è una produzione statunitense del 2019, scritta e diretta dal regista Mike Flanagan. Doctor Sleep, che è l’adattamento cinematografico del romanzo omonimo di Stephen King, è anche il sequel del film Shining del 1980. Protagonista assoluto di questa pellicola è l’attore Dan Torrance, che interpreta un uomo con poteri psichici dedito all’alcolismo.

Stasera in tv, sempre in prima serata ma questa volta su La 5, andrà invece in onda il film The Twilight Saga: Breaking Dawn – Parte 1. Questa pellicola, risalente al 2011, è stata diretta dal regista Bill Condon. Si tratta della prima parte del quarto e ultimo capitolo della saga di genere fantasy Twilight. Questi film sono l’adattamento cinematografico dei romanzi scritti da Stephenie Meyer. Questa pellicola, di produzione statunitense, è stata distribuita in italiano tramite la casa cinematografica Eagle Pictures.

STASERA IN TV, I PROGRAMMI MEDIASET DI OGGI 11 MAGGIO 2023

Rete 4

21,20 – Dritto e Rovescio – Programma tv – Stasera in tv nuovo appuntamento con il programma di approfondimento condotto da Paolo Del Debbio. I temi principali affrontati nel corso di questa puntata saranno: l’aumento del prezzo dei beni di prima necessità, il caro affitti, un approfondimento sulla gestione della sicurezza nelle stazioni ferroviarie e una pagina dedicata alle recenti proteste degli attivisti di Ultima Generazione.

Canale 5

21,20 – Quasi amici – Intouchables – Film – Il ricco aristocratico Philippe, che si trova in sedia a rotelle, decide di assumere come assistente personale Driss, un ragazzo di colore appena uscito di prigione. Il risultato sarà la nascita di un’amicizia davvero inaspettata.

Italia 1

21,20 – Back to school – Soap opera – Stasera in tv va in onda il sesto e ultimo appuntamento con questo programma, durante il quale 30 vip saranno costretti a rifare l’esame di quinta elementare. A condurre il programma troviamo Federica Panicucci, affiancata da Gianluca Scintilla Fubelli nei panni del capoclasse indisciplinato. I ripetenti di questa settimana sono i seguenti: Alessandro Cecchi Paone, Cecilia Capriotti, Maria Monsè e Riki; come rimandati troviamo invece Gigi e Ross ed Elena Morali.

Italia 2

21,15 – Doctor Sleep – Film – Dan Torrance ha combattuto per trovare una parvenza di pace. Questa tregua va presto in frantumi quando incontra Ambra, una ragazza con un potente dono extrasensoriale, noto come la “luccicanza”.

La 5

21,10 – The Twilight Saga: Breaking Dawn – Parte 1 – Film – Bella ed Edward, appena sposati, partono per la luna di miele; ma il matrimonio non è affatto semplice per un vampiro, e le cose si complicano quando Bella scopre di essere incinta. La giovane decide di portare avanti una gravidanza che potrebbe mettere a rischio la sua stessa vita.

Iris

21,00 – Spy Game – Film – Tom Bishop viene catturato durante una missione, e sarà giustiziato entro 24 ore. Quando Nathan Muir, il suo mentore ormai in pensione, viene a conoscenza della notizia, entra subito in azione per salvare il suo protetto.

