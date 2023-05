Stasera in tv 11 maggio 2023/ Programmi Rai: Bentornato papà su Rai 3

COSA VEDERE STASERA IN TV SULLE RETI RAI

Le reti Rai propongono una programmazione televisiva ricca di titoli interessanti per la serata di oggi, giovedì 11 maggio 2023. Stasera in tv in prima serata su Rai 3 andrà in onda Bentornato papà. Si tratta di un film italiano del 2021 di genere drammatico, diretto dal regista Domenico Fortunato (il quale si è anche occupato della sceneggiatura della pellicola). Fanno parte del cast principale di questa pellicola i seguenti attori: Domenico Fortunato, Donatella Finocchiaro, Riccardo Mandolini, Giuliana Simeone, Dino Abbrescia, Giorgio Colangeli, Giulio Beranek, Silvia Mazzieri, Sara Putignano e Franco Ferrante.

Stasera in tv in prima serata su Rai Movie andrà invece in onda Arrival. Questa pellicola, di genere fantascienza e drammatico, è del 2016 ed è stata diretta da Denis Villeneuve. Arrival è basato sul racconto Storia della tua vita, incluso nell’antologia di racconti “Stories of Your Life and Others”, opera di Ted Chang. Protagonisti assoluti di questo film sono gli attori Amy Adams, Jeremy Renner e Forest Whitaker. Il film Arrival ha vinto nel 2017 il premio Oscar per il miglior montaggio sonoro (Sylvain Bellemare), su un totale di ben 8 candidature.

STASERA IN TV, I PROGRAMMI RAI DI OGGI 11 MAGGIO 2023

Rai 1

20,35 – UEFA Europa League 2022/2023 – Juventus – Siviglia (Semifinale Andata) – Sport – Stasera in prima serata Rai 1 trasmetterà, in diretta dall’Allianz Stadium di Torino, la semifinale di andata di UEFA Europa League.

Rai 2

21,00 – Eurovision Song Contest 2023 – Evento – Stasera in tv andrà in onda un altro evento molto atteso: in diretta dalla Liverpool Arena, la semifinale di Eurovision Song Contest 2023. Alla conduzione di Eurovision 2023 troviamo Alesha Dixon, Hannah Waddingham e Julija Sanina insieme a Graham Norton. A commentare per l’Italia ci saranno invece Gabriele Corsi e Mara Maionchi.

Rai 3

21,20 – Bentornato papà – Film – La vita della famiglia di Franco, sposato con la moglie Anna e padre di due figli, Andrea ed Alessandra, è sconvolta da un ictus di cui è vittima il padre. Questo tragico imprevisto si trasforma in un importante momento di crescita interiore che coinvolge tutta la famiglia.

Rai 4

21,20 – Hawaii Five 0 – L’offerta – Serie tv – Durante la festa di Halloween, il team indaga su un brutale omicidio che sembra avere le caratteristiche di un rituale. Dalle indagini si evince che il killer potrebbe colpire ancora.

22,05 – Hawaii Five 0 – In un tempo passato – Serie tv – La squadra deve salvare la città da una serie di attentati terroristici; Danny e McGarrett si ritrovano così ancora una volta ad un passo dalla morte.

22,45 – Hawaii Five 0 – Il segreto – Serie tv – Zack Slater, un giovanissimo genio del computer, viene rapito e ucciso da una banda di criminali dopo aver scoperto un importante segreto su un sito Internet dalle altissime protezioni.

Rai 5

21,15 – Carmen – Teatro – Nuovo allestimento di Carmen, il balletto tratto dall’opera di Georges Bizet, dal Teatro dell’opera di Roma, con le coreografie di Jiri Bubenicek. Il balletto ha ottenuto il premio per miglior produzione coreografica dell’anno per EuropainDanza 2019. Orchestra del Teatro dell’Opera di Roma diretta da Louis Lohraseb.

Rai Movie

21,10 – Arrival – Film – La professoressa universitaria Louise Banks viene incaricata dal governo degli Stati Uniti di guidare un team scelto per interpretare il linguaggio dei visitatori alieni. Banks e il suo team intraprendono quindi una lotta contro il tempo per trovare una risposta, mentre il mondo è sull'orlo di una Terza Guerra Mondiale.













