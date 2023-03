Stasera in tv 11 marzo 2023/ Programmi Mediaset: La preda perfetta su Rete4

Ricca programmazione in onda stasera in tv sui canali Mediaset. Stasera sabato 11 marzo in prima serata su Rete4 andrà in onda La preda perfetta (A Walk Among The Tombstones), film di mistero/thriller diretto dal regista Scott Frank. La pellicola si ispira al romanzo del 1992 di Lawrence Block, Un’altra notte a Brooklyn. Il film, della durata di 114 minuti, è di produzione inglese del 2014, ed è stato distribuito in Italia dalla Universal Pictures insieme alla Eagle Pictures. Nel cast troviamo Liam Neeson, Dan Stevens, Boyd Holbrock, David Harbour, Sebastian Roche, Mark Consuelos e Olafur Darri Olafsson.

Su Italia 2, invece, sempre in prima serata, andrà in onda un film horror: si tratta de La bambola assassina II, film statunitense del 1990 diretto dal regista John Lafia, secondo film dell’omonima saga cinematografica. La pellicola, che ha riscosso un ottimo successo commerciale, è il sequel del precedente film, e vede nuovamente protagonista il diabolico bambolotto assassino Chucky, che è resuscitato. Il soggetto è stato scritto da Don Mancini, che si è occupato anche della sceneggiatura, mentre la scenografia è opera di Ivo Cristante e le musiche sono state composte da Graeme Revell.

COSA VEDERE STASERA IN TV SULLE RETI MEDIASET?

Rete4

21,25 – La preda perfetta – Film di mistero, thriller – Protagonista del film stasera in tv su Rete 4 è Matt Scudder, ex poliziotto che ora lavora come assistente privato. Scudder, uomo schivo e solitario, viene ingaggiato dal narcotrafficante Kenny Kristo per incastrare i colpevoli della morte di sua moglie. Scudder scopre che gli assassini di sua moglie sono in realtà colpevoli di molti altri omicidi avvenuti a New York.

23,45 – Fire Down Below – L’inferno sepolto – Film d’azione – Nel film, una grande quantità di sostanze tossiche viene diffusa nel Kentucky ad opera di Orin Hammer, il capo di un’organizzazione criminale senza scrupoli. Hammer è inoltre sospettato dell’omicidio di un ex collega di Jack, ambientalista che gli dichiara guerra.

Canale 5

21,20 – C’è posta per te – Varietà – Stasera in tv il nono e ultimo appuntamento con il celebre people show condotto da Maria De Filippi. Gli ospiti presenti in studio stasera saranno Gerry Scotti e Marco Mengoni.

Italia 1

21,20 – Il cacciatore di giganti – Film d’avventura, fantastico – Protagonista del film è il giovane Jack, povero contadino che, involontariamente, riapre le porte che separano il mondo degli umani da quello di una terribile razza di giganti. Il coraggioso Jack si ritroverà così suo malgrado costretto a salvare il suo regno, e nel frattempo si innamorerà della principessa Isabelle.

23,40 – Ruby Red II – Il segreto di Zaffiro – Film fantastico, drammatico – Gwendolyn Shepherd, dopo aver scoperto di far parte del Circolo dei Dodici, un gruppo di viaggiatori nel tempo all’interno della sua famiglia, si troverà a fronteggiare gli ostacoli e le insidie che il passato le porrà davanti.

Italia 2

21,15 – La bambola assassina II – Film horror – Il diabolico bambolotto assassino Chucky è resuscitato con un unico obiettivo: scovare il giovane Andy e prendere possesso del suo corpo.

23,10 – A Quiet Place II – Film thriller, sci-fi – La famiglia Abbott, ormai ridotta a quattro membri, deve affrontare il terrore rappresentato dal mondo esterno, dove creature aliene vagano per il mondo massacrando gli esseri umani. La famiglia, però, si rende conto che gli alieni non sono l’unico pericolo a cui stanno andando incontro.

La5

21,10 – Inga Lindstrom – Eredità contesa – Film sentimentale – Dopo la morte di Lisa e Beetil, le figlie Karen e Tina sono affidate alla giovane zia, la sorella della loro madre. Viveca, la nonna paterna delle due giovani, si oppone alla scelta del Tribunale dei Minori.

Iris

21,00 – Cavalli Selvaggi – Film giallo, drammatico – Nel corso dell’indagine portata avanti da una Texas Ranger sul caso di una ragazzina scomparsa, i sospettati iniziali verranno scagionati, ma la verità è ancora più sinistra.

23,10 – Seduzione pericolosa – Film thriller, mystery – Stasera in tv su Iris va in onda il film con protagonista Frank Keller, poliziotto che indaga sugli assassinii di tre uomini uccisi allo stesso modo. Le vittime erano persone sole che avevano trovato compagnia tramite annunci sui giornali. L’indagata principale è Helen, ma Frank si innamora di lei.













