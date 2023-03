Stasera in tv 12 marzo 2023/ Programmi Mediaset: il thriller In Darkness su Iris

Stasera in tv ricca programmazione per le reti Mediaset. In onda stasera domenica 12 marzo in prima serata su Iris il film thriller/suspense In Darkness – Nell’oscurità, pellicola del 2018 diretta da Anthony Byrne. Il film vede come protagonista l’attrice Natalie Dormer nei panni della pianista cieca Sofia McKendrick; nel cast, tra gli altri, troviamo anche Ed Skrein, Emily Ratajkowski, Neil Maskell, Jan Bijvoet, James Cosmo e Joely Richardson. In Darkness, che ha una durata di un’ora e quarantuno minuti, è stato prodotto negli Stati Uniti e distribuito in Italia da Leone Film Group.

Stasera in tv in prima serata su Canale 5 andrà invece in onda lo Show dei Record, il programma dei primati del Guinness World Records, prodotto da RTI in collaborazione con Banijay Italia. A condurre lo show sarà per la quarta volta consecutiva Gerry Scotti, mentre la regia sarà affidata a Roberto Cenci. Protagonisti del programma saranno uomini e donne provenienti da tutto il mondo, che tenteranno di sfidare i propri limiti per entrare nel Guinness World Records 2023. Le riprese avverranno nello Studio 11 di Cologno Monzese, mentre le prove in esterna si svolgeranno all’autodromo di Monza.

COSA VEDERE STASERA 12 MARZO IN TV SU MEDIASET?

Rete 4

21,20 – Zona Bianca – Programma TV – Stasera in tv il nuovo talk show di attualità e approfondimento condotto da Giuseppe Brindisi.

Canale 5

21,20 – Varietà – Lo Show dei Record – I primatisti di tutto il mondo si sfideranno nel tentativo di aggiudicarsi un nuovo Guinness World Record. A condurre Gerry Scotti.

Italia 1

20,25 – Le Iene presentano “Inside” – Programma TV – Programma di approfondimento dedicato ai delitti irrisolti avvenuti in Italia. Stasera il tema del programma sarà il Massacro di Ponticelli, uno dei capitoli più bui della cronaca nera italiana, che potrebbe rivelarsi anche uno dei più clamorosi errori giudiziari della storia italiana. L’inchiesta è di Giulio Golia e Francesca Di Stefano.

Italia 2

21,15 – The Big Bang Theory – La disintegrazione di Rothman – Serie TV – Sheldon si vede costretto a competere contro Barry Kripke per ottenere un ufficio all’Università.

21,40 – The Big Bang Theory – La destabilizzazione del cappello – Serie TV – Il barbiere di Sheldon entra in coma, e così il fisico va in crisi, iniziando a mettere in discussione tutto il suo stile di vita. Howard, intanto, inizia il suo addestramento presso la NASA.

22,05 – The Big Bang Theory – Il vortice del weekend – Serie TV – Sheldon, Leonard, Howard e Raj organizzano una serata come ai vecchi tempi, con una maratona di videogiochi. Ma non tutto andrà come previsto.

22,35 – The Big Bang Theory – Il malfunzionamento del teletrasporto – Penny regala a Sheldon e Leonard due rari teletrasporti giocattolo. Sheldon, convinto in sogno dall’apparizione di Spock, rompe il suo e lo sostituisce di nascosto con quello di Leonard.

La5

21,10 – My Best Friend’s Wedding – Commedia Sentimentale – Stasera in tv il remake turco dell’omonimo cult romantic con Julia Roberts. I protagonisti, gli amici d’infanzia Deniz ed Emre, si erano promessi da bambini che, se fossero entrambi arrivati ai 30 anni single, si sarebbero sposati. Ora, però, Emre annuncia il suo imminente matrimonio con una ventenne di nome Melissa.

Iris

21,00 – In Darkness – nell’oscurità – Film thriller, suspense – Il film, ambientato a Londra, vede la pianista cieca Sofia assistere alla morte della sua vicina di casa Veronique.











