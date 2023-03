Stasera in tv 12 marzo/ Programmi Rai: la serie tv Resta con me su Rai 1

Stasera 12 marzo in tv interessante programmazione sulle reti Rai. In onda in prima serata su Rai 1 la serie televisiva italiana Resta con me, ideata dallo scrittore Maurizio De Giovanni e diretta da Monica Vullo. La serie, di genere drammatico/poliziesco, è prodotta da Rai Fiction in collaborazione con Palomar, e vede come attori protagonisti Francesco Arca e Laura Adriani. Resta con me è stata interamente girata in Campania, soprattutto a Napoli, ed è stata presentata al pubblico nel corso della seconda serata del Festival di Sanremo 2023.

Stasera in tv su Rai Movie andrà in onda anche il film commedia/d’avventura Il soldato di ventura, storica pellicola italo-francese del 1976 diretta da Pasquale Festa Campanile, che si è occupato, oltre che della regia, anche della sceneggiatura. Il soggetto, scritto da Castellano e Pipolo, narra della disfida di Barletta, e vede Bud Spencer nei panni di Ettore Fieramosca, oltre che altri grandi interpreti, tra cui Enzo Cannavale e Oreste Lionello nelle parti dei cavalieri italiani.

STASERA IN TV, I PROGRAMMI DI OGGI DOMENICA 12 MARZO 2023

Rai 1

21,25 – Resta con me –Quarta puntata – Serie TV – Alessandro continua a indagare sul caso della “banda della lancia termica”; intanto, però, sospetta l’esistenza di una talpa nella squadra, e ne parla con Nunzia, che avvia le indagini. Paola e Alessandro capiscono quanto siano importanti per Diego, che rifiuta la proposta di una famiglia affidataria; Paola decide così di adottare il bambino.

Rai 2

21,00 – N.C.I.S.: Los Angeles – Best Seller – Serie TV – Il grande amico di Sam Tom Holsen viene catturato da una banda di uomini armati durante una battuta di caccia. La squadra di Kilbride dovrà cercare di liberare l’uomo, riportarlo a casa sano e salvo e scoprire l’identità dei criminali.

21,50 – Blue Bloods – Riconciliazione – Serie TV – La figlia adolescente di Anthony assiste ad un omicidio, ma il padre non vuole che la ragazza testimoni. Intanto, un agente fuori servizio assiste ad una rapina senza intervenire: Frank vorrebbe licenziarlo, ma Garrett si oppone alla proposta. Danny e Jamie indagano insieme su un caso, ma il primo si dimostra sempre più scostante. Nel frattempo, Eddie e Badillo soccorrono una ragazza aggredita da un uomo.

Rai 3

20,00 – Che tempo che fa – Programma TV – Stasera in tv lo show condotto da Fabio Fazio, che intervista i protagonisti della politica e della cultura. Presente in studio anche Luciana Littizzetto.

Rai 4

21,20 – Fire – Nessuna via d’uscita – Film d’azione, drammatico – Il film narra del coraggio e dell’eroismo di una squadra di vigili del fuoco e soccorritori, che prendono parte ad un’impresa di salvataggio estremamente pericolosa.

Rai 5

21,15 – Wild Italy 7 – L’antropocene – Documentario – Stasera in tv la seconda puntata della serie sulla trasformazione degli ecosistemi in atto nel nostro millennio. Stasera il programma si focalizzerà sulle ultime steppe. Il documentario è scritto e diretto da Francesco Petretti.

22,15 – Di là dal fiume e tra gli alberi – Documentario – Stasera in tv Guido Morandini ci porta alla scoperta del territorio tra Firenze e Arezzo, il Valdarno.

Rai Movie

21,10 – Il soldato di ventura – Film commedia, d’avventura – Nel film, ambientato nel Sud Italia nel 1503, si scontrano gli eserciti francesi e spagnoli. Protagonista del film è Ettore Fieramosca, un soldato di ventura che si dirige insieme ai suoi compagni verso la città di Barletta, assediata dai francesi. Ettore, inizialmente intenzionato a servire i francesi, decide di passare dalla parte degli spagnoli dopo un’offesa arrecatagli.











