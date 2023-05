Stasera in tv 13 maggio 2023/ Mediaset: Madagascar 3 su Italia 1

COSA VEDERE STASERA IN TV SULLE RETI MEDIASET?

Le reti Mediaset offrono ai loro telespettatori una programmazione televisiva particolarmente ricca per la prima serata di oggi, sabato 13 maggio 2023. Stasera in tv in prima serata su Italia 1 andrà in onda Madagascar 3 – Ricercati in Europa (Madagascar 3 – Europe’s Most Wanted), un film d’animazione del 2012 diretto da Conrad Vernon, Eric Darnell e Tom McGrath. Questa pellicola è il sequel di Madagascar 2 – Via dall’isola, e fa parte del franchise Madagascar, una produzione di DreamWorks Animation e PDI.

Stasera in tv in prima serata su Italia 2 andrà invece in onda il film Final Destination. Questa pellicola, di genere horror e thriller, è una produzione canadese e statunitense del 2000, diretta dal regista James Wong. Final Destination è anche il primo film di una pentalogia prodotta dalla New Line Cinema, dedicata al tema della morte. Seguono 4 sequel; l’ultimo di questi film, che è invece un prequel della serie, è uscito in Italia nell’ottobre 2011. Il film Final Destination ha ricevuto nel 2001 un Saturn Award.

STASERA IN TV, I PROGRAMMI MEDIASET DI OGGI, SABATO 13 MAGGIO 2023

Rete 4

21,20 – Sette Giorni – Programma tv – Stasera in tv va in onda un nuovo programma di approfondimento condotto da Elena Tambini, targato Videonews, che analizza i temi centrali della settimana, tra politica, cronaca, costume e spettacolo.

Canale 5

21,20 – Mamma o papà – Film – Valeria e Nicola sono in procinto di divorziare, ma improvvisamente capita a Valeria l’occasione di una vita: quella di una trasferta all’estero. In questo particolarissimo caso di divorzio, i genitori faranno di tutto perché i figli scelgano l’altro.

Italia 1

21,20 – Madagascar 3: ricercati in Europa – Film – Marty, Melman, Gloria e Alex cercano in ogni modo di tornare al caro, vecchio e comodo zoo di New York. Gli animali, nel tentativo di non farsi notare in Europa, si aggregano ad un circo itinerante.

Italia 2

21,15 – Final Destination – Film – Alex, in procinto di partire con i suoi compagni di classe, ha improvvisamente una visione: quella dell’esplosione dell’aereo, che avverrà pochi secondi dopo il decollo. In preda al panico, Alex lascia l’aereo insieme ai pochi compagni che gli credono: il gruppetto, poco dopo, assisterà alla morte dei compagni di classe.

La 5

21,10 – Rosamunde Pilcher: L’eredità di nostro padre – Film – Iris Harding, giovane donna determinata, ottiene il suo primo incarico dalla sconosciuta Greta Winterbottom, che vorrebbe esaudire l’ultimo desiderio del defunto padre John: quello di ritrovare il suo amore di gioventù, del quale ha completamente perso le tracce.

Iris

21,00 – Formula per un delitto – Film – Due studenti annoiati, Richard Haywood e Justin Pendleton, decidono di movimentare la loro monotona vita universitaria uccidendo una ragazza.











