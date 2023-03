Stasera in tv 13 marzo 2023/ Programmi Mediaset: Dunkirk su Iris

Ricca programmazione tv prevista per stasera lunedì 13 marzo sulle reti Mediaset. In prima serata su Iris va in onda Dunkirk, film co-prodotto, scritto e diretto da Christopher Nolan. Il film è ambientato durante la Seconda Guerra Mondiale, e più precisamente racconta del “miracolo di Dunkerque” del 1940. Il cast comprende gli attori Fionn Whitehead, Tom Glynn-Carney, Jack Lowden, Harry Styles, Aneurin Barnard, James D’Arcy, Barry Keoghan, Cillian Murphy, Tom Hardy, Mark Rylance e Kenneth Branagh. Dunkirk è stato acclamato dalla critica, riscuotendo anche un ottimo incasso al botteghino. Il film ha inoltre ricevuto ben 3 premi Oscar: per il Miglior Montaggio, Miglior Sonoro e Miglior Montaggio Sonoro, oltre che numerose altre candidature a premi internazionali.

Stasera in tv, sempre in prima serata, ma su La5, andrà in onda il film drammatico La custode di mia sorella, pellicola del 2009 diretta da Nick Cassavetes. La custode di mia sorella è tratto dall’omonimo romanzo di Jodi Picoult, ed è interpretato, tra gli altri, da Cameron Diaz, Abigail Breslin e Sofia Vassilieva. Il film, una produzione statunitense, è stato girato interamente a Los Angeles, California, e distribuito in Italia dalla Warner Bros. La pellicola è vincitrice dei Teen Choice Awards del 2009 per Miglior Film Drammatico.

STASERA IN TV, I PROGRAMMI MEDIASET DI OGGI 13 MARZO 2023

Rete 4

21,20 – Quarta Repubblica – Programma TV – Stasera in tv il programma di approfondimento dedicato ad economia, politica e attualità, condotto da Nicola Porro.

Canale 5

21,20 – Grande Fratello VIP 2022 – Reality show – Quarantunesima puntata del programma condotto da Alfonso Signorini insieme alle opinioniste Orietta Berti e Sonia Bruganelli. Come al solito, insieme a loro ci sarà anche Giulia Salemi nel ruolo di portavoce dei commenti provenienti dai social. L’eliminato dell’ultima puntata è Davide Donadei, ma anche Edoardo Donnamaria è stato squalificato per l’uso di linguaggio volgare. Al televoto sono finiti Nikita Pelizon, Andrea Maestrelli, Daniele Dal Moro e Giaele De Donà.

Italia 1

21,20 – Freedom – Oltre il confine – Documentario – Al centro del documentario stasera in tv prosegue il viaggio in Egitto alla scoperta dei faraoni; si andrà poi in Piemonte, a scoprire la leggenda della Maschera di Ferro; poi a Roma, nella Chiesa di San Gioacchino, dove molti ebrei in fuga si rifugiarono dai nazisti; in Campania, ad ammirare le meraviglie della Reggia di Caserta; infine, a Milano, al Museo Nazionale di Scienza e Tecnologia.

Italia 2

21,25 – American Dad – Cartoni animati – Hailey, a cui manca un solo esame per laurearsi, ha paura di affrontare il mondo reale. Roger non vede l’ora che Hailey si laurei per potersi prendere la sua stanza, ma non tutto andrà secondo i suoi piani. Francine, che deve riconsegnare la macchina a noleggio, si accorge che c’è un graffio, e si rivolge a Klaus per sistemarlo.

23,35 – The Big Bang Theory – La disintegrazione di Rothman – Serie tv – All’Università si libera un ufficio, e Sheldon entra in competizione con Barry Kripke per ottenerlo.

La5

21,10 – La custode di mia sorella – Film drammatico – Anna ha undici anni ed è il frutto di una fecondazione in vitro operata al solo scopo di salvare la vita a sua sorella Kate, malata di leucemia. Anna si rifiuta a sorpresa di donare un rene alla sorella, cercando un avvocato e chiedendo l’emancipazione medica.

Iris

21,00 – Dunkirk – Film di guerra, azione – Stasera in tv il film che narra della drammatica evacuazione dei soldati francesi, belgi e britannici, bloccati dai tedeschi sulla spiaggia di Dunkerque nel 1940, durante la Seconda Guerra Mondiale. Il Canale della Manica rappresenta l’ultima via di fuga per gli Alleati, ma l’operazione di evacuazione Dynamo risulta più lenta del previsto, e ostacolata da un bombardamento nemico che semina il panico tra i soldati. Dopo molti giorni di attesa, gli uomini vengono finalmente portati in salvo da una flotta improvvisata di imbarcazioni.

