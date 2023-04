Stasera in tv 14 aprile 2023/ Programmi Mediaset: da Quarto Grado a Il Patriarca

COSA VEDERE STASERA IN TV SULLE RETI MEDIASET

Le reti Mediaset prevedono una programmazione televisiva ricca di titoli importanti per stasera, venerdì 14 aprile 2023. Stasera in tv in prima serata su Iris va in onda Animali Notturni (Nocturnal Animals), un film di genere drammatico, thriller e neo-noir del 2016 scritto, diretto e co-prodotto da Tom Ford. Il film si basa sul romanzo di Austin Wright del 1993, Tony e Susan, ed è interpretato da Jake Gyllenhaal, Amy Adams, Aaron Taylor-Johnson, Michael Shannon, Isla Fisher ed Armie Hammer.

Stasera in tv in prima serata su Italia 1 andrà invece in onda Bloodshot, un film del 2020 diretto da David S. F. Wilson. Si tratta di un film di genere fantascienza, azione, drammatico e fantastico che vede protagonista il celebre Vin Diesel. Questa pellicola è l’adattamento cinematografico del fumetto Bloodshot, creato dai fumettisti Kevin VanHook, Don Perlin e Bob Layton ed edito dalla casa editrice statunitense Valiant Entertainment.

STASERA IN TV, PROGRAMMI MEDIASET DI OGGI 14 APRILE 2023

Rete 4

21,20 – Quarto Grado – Programma tv – Stasera in tv nuovo appuntamento con il programma condotto da Alessandra Viero e Gianluigi Nuzzi. Tra i casi di cronaca nera, omicidi, misteri e sparizioni trattati questa sera spiccano le storie di Emanuela Orlandi e Grazia Prisco.

Canale 5

21,20 – Il Patriarca – Fiction – Stasera in tv questa serie racconta la storia di Nemo Bandera (Claudio Amendola), un carismatico imprenditore che ha portato la Deep Sea a diventare una delle aziende più importanti della Puglia. Nemo Bandera, però, scopre improvvisamente di essere malato.

Italia 1

21,20 – Bloodshot – Film d’azione, drammatico, fantastico, di fantascienza – Il protagonista Ray viene resuscitato dalla RST corporation e, grazie ad un insieme di nanotecnologie, acquisisce poteri sovrannaturali che lo aiutano durante le sue missioni. Prima di ogni compito, il dr. Harting riporta alla sua memoria il ricordo della moglie Gina e il suo omicidio, facendo assumere all’assassino della moglie il volto dell’uomo che Ray dovrà eliminare durante la missione successiva. Ray diventa quindi un soldato desideroso di vendetta e un infallibile sicario.

Italia 2

21,15 – Scappa – Get Out – Film thriller, horror – Chris Washington e la fidanzata Rose Armitage stanno per partire per fare conoscenza della famiglia di lei. Non tutto filerà liscio come previsto, perché Chris scoprirà una serie di verità inquietanti che non si sarebbe mai sognato.

La5

21,10 – Qualcosa di cui sparlare – Film commedia, drammatico – La protagonista Grace scopre che il marito Eddie la tradisce; la donna ritorna quindi a vivere in casa dei genitori, e scopre che quella che ha visto non era l’unica scappatella del marito.

Iris

21,00 – Animali Notturni – Film drammatico, thriller, neo-noir – Susan conduce una vita agiata al fianco del nuovo marito; un girono, la donna scopre un manoscritto scritto dal suo ex marito, intitolato “Nocturnal Animals”. Susan si ritrova molto coinvolta nella lettura del libro, tanto che la sua vita e le vicende del manoscritto si intrecceranno irrimediabilmente, costringendo la donna ad affrontare oscure verità su sé stessa.













