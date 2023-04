Stasera in tv 14 aprile 2023/ Programmi Rai: 6 Bullets su Rai 4

COSA VEDERE STASERA IN TV SULLE RETI RAI

Le reti Rai prevedono per stasera, venerdì 14 aprile 2023, una programmazione televisiva molto interessante. Stasera in tv in prima serata su Rai 4 andrà in onda il film di genere azione, thriller e drammatico 6 Bullets, un film del 2021 diretto dal regista Ernie Barbarash che vede protagonista l’attore Jean-Claude Van Damme. Il film è una produzione statunitense della durata di 115 minuti, ed è stato distribuito in italiano tramite 01 Distribution.

Stasera in tv in prima serata su Rai 3 andrà invece in onda Lei mi parla ancora. Si tratta di un film italiano risalente all’anno 2021 e diretto dal regista Pupi Avati. Questa pellicola è tratta dal romanzo Lei mi parla ancora – Memorie edite e inedite di un farmacista, scritto nel 2016 all’età di 95 anni da Giuseppe Sgarbi. Si tratta di una pellicola di genere biografico e drammatico distribuita da Vision Distribution e Sky Cinema, dalla durata complessiva di 93 minuti e interpretata da Renato Pozzetto e Stefania Sandrelli.

STASERA IN TV, PROGRAMMI RAI DI STASERA 14 APRILE 2023

Rai 1

21,30 – Ci vuole un fiore – Varietà – Stasera in tv torna Francesco Gabbani con la seconda edizione del suo show attento all’ambiente. La tematica principale di questo programma è il tema urgente dell’ecosostenibilità.

Rai 2

21,20 – Rocco Schiavone 5 – Serie tv – Il protagonista Rocco riprende le indagini sul caso dell’omicidio della professoressa Martinet, aiutato dalla sua squadra e dalla giornalista Sandra Buccellato. Intanto, l’agente Deruta è in piena crisi sentimentale, e sarà proprio schiavone ad aiutarlo.

Rai 3

21,20 – Lei mi parla ancora – Film autobiografico, drammatico – Alla morte della moglie Caterina, Nino cade in un abisso di dolore. La figlia, nel tentativo di scuoterlo, gli affianca Amicangelo, un editor che aiuterà l’anziano signore a scrivere un romanzo sulla storia d’amore dei due anziani coniugi.

Rai 4

21,20 – 6 Bullets – Film d’azione, thriller, drammatico – Un ex mercenario di nome Samson Gaul ha deciso di ritirarsi dopo aver causato la morte di persone innocenti. Tuttavia, le sue capacità potrebbero rappresentare l’unica speranza per un padre disperato la cui figlia è stata rapita.

Rai 5

21,15 – OSN, Gatti – Le sinfonie di Mendelssohn – Musica – Stasera in tv un nuovo integrale sinfonico per Daniele Gatti e l’Orchestra Sinfonica della Rai: quello di Felix Mendelssonhn-Bartholdy.

Rai Movie

21,10 – Ladies in black – Film drammatico, commedia – Lisa viene assunta come assistente nel magazzino Goode’s, dove stringe amicizia con Fay, Patty e Magda. Grazie a loro, la donna aprirà gli occhi su alcuni aspetti fondamentali della vita.











