Stasera in tv 15 marzo 2023/ Programmi Mediaset: Il film Safe House su Italia 1

COSA VEDERE STASERA IN TV SULLE RETI MEDIASET?

Ricca programmazione televisiva prevista per stasera mercoledì 15 marzo in tv sulle reti Mediaset. In prima serata su Italia 1 andrà in onda il film d’azione Safe House: Nessuno è al sicuro, diretto dal regista Daniel Espinosa. La pellicola vede protagonisti i celebri attori Denzel Washington e Ryan Reynolds, rispettivamente nei panni di Tobin Frost e Matt Weston. Safe House: Nessuno è al sicuro è stato prodotto da Scott Stuber nel 2012 negli Stati Uniti e in Sudafrica, e ha una durata complessiva di 115 minuti. La distribuzione in Italiano è avvenuta grazie alla Universal Pictures.

Sempre in prima serata ma su Canale 5 debutterà un nuovo programma: si tratta del programma tv italiano, di genere varietà, ideato e condotto da Piero Chiambretti, che risponde al nome di La TV dei 100 e uno. Il programma, che andrà in onda ogni mercoledì in prima serata per tre puntate fino al 29 marzo, vede protagonisti cento bambini tra i sei e gli undici anni, che parleranno dei loro gusti e di temi di attualità. La regia è di Paolo Riccadonna, e il programma ha una durata di 165 minuti.

STASERA IN TV, I PROGRAMMI MEDIASET DI OGGI 15 MARZO 2023

Rete 4

21,20 – Controcorrente Prima Serata – Programma TV – Stasera in tv in prima serata l’approfondimento di attualità politica, sociale ed economica condotto da Veronica Gentili.

Canale 5

21,20 – La Tv dei 100 e uno – Varietà – Protagonisti del programma cento bambini tra i sei e gli undici anni, tra i quali scopriremo molti talenti in erba: cantanti, comici, ballerini e chi più ne ha, più ne metta. Obiettivo del programma è divertirsi, ma anche riflettere su temi attuali molto importanti.

Italia 1

21,20 – Safe House: Nessuno è al sicuro – Film d’azione – Tobin Frost viene catturato dalla CIA, per cui un tempo lavorava, per via del materiale estremamente compromettente di cui è in possesso. L’ex agente viene richiuso e torturato in una Safe House gestita da Matt Weston. Frost riesce però ad evadere insieme al suo custode, e i due da qui in avanti dovranno aiutarsi reciprocamente in uno strano gioco in cui bene e male, buoni e cattivi si confondono tra loro.

Italia 2

21,15 – Le Iene 2023 – Varietà – Stasera in tv il programma televisivo italiano di intrattenimento, condotto da Belen Rodriguez e Max Angioni.

La5

21,10 – Vizi di famiglia – Film commedia, romantico – Protagonista del film è Sarah Huttinger, che ha appena accettato la proposta di matrimonio del suo ragazzo Jeff, ma nutre seri dubbi in merito alla loro relazione. Sarah e Jeff partono per Pasadena, dove si celebra il matrimonio della sorella di lei, Annie; qui, la nonna si lascia scappare che anche la madre di Annie ha avuto un passato tormentato, in quanto ha abbandonato all’altare il fidanzato per poi fuggire via con uno sconosciuto. Sarah si convince che il famoso libro “Il laureato”, che si vocifera parli di una storia reale, racconti proprio quella di sua madre e dello sconosciuto. La ragazza parte quindi alla ricerca di colui che ritiene essere il suo vero padre.

Iris

21,00 – I ponti di Madison County – Film romantico, drammatico – Protagonista del film stasera in tv è Francesca Johnson, che rimane sola nella sua casa in Iowa mentre il marito e i figli si trovano ad una fiera di bestiame. A casa sua giunge il fotografo Robert Kincaid, che le chiede informazioni sul ponte di Rosman, uno dei più maestosi ponti coperti tipici della zona.

23,45 – Dove osano le aquile – Film di guerra, azione – Ambientato sulle Alpi Bavaresi, il film è ritenuto un grande classico di guerra e spionaggio. Qui, il generale americano Carnaby, caduto nelle mani dei tedeschi, viene tenuto da loro prigioniero in una fortezza inespugnabile, in quanto detentore di importantissimi segreti. Gli Alleati inviano una pattuglia ad introdursi nel forte e liberare il generale.













